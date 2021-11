Sådan sender du et bedre førstehåndsindtryk

SPONSORERET INDHOLD Hvis du arbejder i en virksomhed, hvor du jævnligt skal mødes med forskellige folk, er det vigtigt, at du sender et positivt signal. Det kan være afgørende for din virksomhed, at du får givet et godt indtryk, da det kan være med til at få vigtige forhandlinger i hus.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vi bedømmer nemlig som mennesker hele tiden folk omkring os, og et dårligt førstehåndsindtryk kan være en svær opgave at få rettet op på. Derfor er det generelt lettere at komme problemet i forkøbet. Dette får du nogle tips til i de følgende afsnit.

Spejl dig i dine medmennesker og afkod deres signaler

Som mennesker bliver vi generelt tiltrukket af de mennesker, der minder om os selv. Skal du derfor mødes med en kunde, som er rolig, afbalanceret og meget mild, så sender det sandsynligvis et dårligt signal, hvis du agerer som højtråbende og larmende. Det er derfor en kendt socialpsykologisk teknik at inkorporere nogle af din kundes træk i din egen mimik. Dette er selvfølgelig en balance, som kan være svær at finde. Det kræver øvelse, men det vil med garanti give dig succes i det lange løb.

Din generelle udstråling

Derudover er det også vigtigt, at du uanset hvad sender et professionelt signal til din kunde. Og her er der flere forskellige knapper, du kan skrue på. En god firmabil kan eksempelvis give dig en god start. Det sender bare et mere professionelt signal at ankomme i noget nyt og moderne i stedet for en gammel skrotbunke. Derudover gælder almindelige ting som styr på tøjet, god hygiejne og generelt et soigneret udseende også. Derudover skal du være smilende og imødekommende, men uden at det bliver overdrevet. Hvis du overholder ovenstående tips, så har du lagt et godt fundament for dagens handel. På den måde har du så bedre chancer for at få en god handel i hus.