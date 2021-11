Sådan opdaterer du dit hjem med et nyt hjørnebord

SPONSORERET INDHOLD Vi kender nok alle sammen lysten til at lave om i vores hjem. Dette er særligt kommet til udtryk under og efter corona, som for alvor sat danskernes indretningstræng i kog.

Af SPONSORERET INDHOLD

Vi har været tvunget til at opholde os ekstra meget hjemme, for at passe på os alle sammen i samfundet, hvilket nok har fået os til at overveje, om det nu er den rigtige sofa vi har, eller om vi ikke skulle få skiftet det køkken. Nogle gange behøver man ikke at lave en kæmpe ændring, som koster mange penge, for at føle at man har fornyet ens hjem. Lidt har heldigvis også ret. Hvis du også føler, at din stue, spisestue, entre eller børnenes værelser godt kunne trænge til noget nyt, så kunne et fint lille hjørnebord måske være løsningen til jer.

Hvad kan man bruge et hjørnebord til?

Du tænker måske ”Hvad kan jeg bruge et hjørnebor til?”, men der er heldigvis mange forskellige grunde til, at anskaffe sig et hjørnebord. Hvis det er ind til stuen, så kunne et fint træhjørnebord ved sofaen skabe prikken over i´et i indretningen, og udover at det æstetisk ser flot ud, så er det også funktionelt. Med et lille hjørnebord ved sofaen, har du altid et sted at sætte din kop te og lægge din bog. Et hjørnebord kan også bruges i entreen med for eksempel en hyggelig lampe på og en krukke til nøglerne. Så bliver de heller ikke væk mere.

De mange muligheder

Hvis du tænker, at et hjørnebord lige er dét, I står og mangler derhjemme, så er næste spørgsmål, hvordan skal det så se ud? Der findes mange forskellige hjørneborde både i farve, størrelse, form og materiale, så der er helt sikkert også et, som falder i din smag. Udforsk alle mulighederne og bliv inspireret af hjørneborde på nettet.