Sådan fordelte de personlige stemmer sig: Rødovre har fået en ny stemmesluger

Britt Jensen høstede i alt 3.691 personlige stemmer. På billedet hilser hun på sin partifælde og forgænger på borgmesterkontoret, Erik Nielsen, til valgarrangementet i Viften tirsdag aften Foto: Brian Poulsen

kommunalvalg Socialdemokratiet fik en vælgerlussing, men personligt fik borgmester Britt Jensen (S) et fremragende valg, og blev valget absolutte stemmesluger. Vi har samlet alle de personlige stemmer.

Af Christian Valsted

Mens resultatet og mandatfordelingen efter tirsdagens kommunalvalg lå klar lige over midnat, måtte en lang række kandidater bide negle det meste af natten. Først i de tidlige morgentimer var optællingen af de personlige stemmer færdig.

Optællingen af de personlige stemmer viser, at borgmester Britt Jensen blev valgets absolut største stemmesluger. Der var på forhånd sået tvivl om, hvorvidt Britt Jensen kunne løfte den stemmemæssige arv efter Erik Nielsen, men hvis der før valget herskede usikkerhed omkring Britt Jensens popularitet, er den tvivl nu i en vis udstrækning udvisket, da Socialdemokratiet jo trodsalt gik markant tilbage.

Britt Jensen høstede nemlig i alt 3.691 personlige stemmer, og det var hovedpersonen ganske godt tilfreds med.

“Jeg er meget taknemlig for det flotte personlige valg jeg har fået med så mange personlige stemmer. Det havde jeg slet ikke turde håbe på. Jeg er meget ydmyg og taknemlig for den store tillid, som borgerne i Rødovre har vist mig og Socialdemokratiet. Vi er det største parti og alle i mit parti har gjort det fantastisk holdindsats. Så mit personlige stemmetal er ikke mindst på grund af en kæmpe holdpræstation fra alle kandidater i Socialdemokratiet,” fortæller Britt Jensen.

’Ukendt’ Konservativ overraskede

Det Konservative Folkepartis kandidat Henriette Hesselmann blev en af valgets helt store overraskelser, da hun med 375 personlige stemmer for femte flest stemmer af alle kandidater.

”Jeg kunne næsten ikke tro mine egne øjne, da jeg så resultatet. Det havde jeg slet ikke turde håbe. Jeg er virkelig benovet, og det er virkelig noget af en tillidserklæring,” siger Henriette Hesselmann, der er folkeskolelærer, og tidligere har arbejdet på Islev Skole og Valhøj Skole.

Hun mener, at hendes mærkesag, for at skabe en bedre folkeskole lokalt, har været en af årsagerne til det flotte personlige valgresultat.

”Jeg har fornemmet, når jeg har talt med borgerne, at min mærkesager på skoleområdet vakte genklang, og nu føler jeg mig virkelig forpligtet til at arbejde videre med det område,” siger Hesselmann, der derfor håber at få en plads i Børne- og Skoleudvalget, når de politiske udvalg senere skal besættes

”Jeg har blandt andet et håb om, at vi politisk kan lukke op for mere holddannelse på skolerne, så eleverne bedre kan rammes, hvor de er i deres læringsproces,” fortæller Henriette Hesselmann.