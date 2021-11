Sådan ender valget ifølge politikerne selv

R¿dovre Kommune for overgivet v¾kstpris af Ernst & Young

Rødovre Lokal Nyt gav politikerne den svære opgave at spå om, hvordan valget går for deres eget partis vegne. Og lad det være sagt med det samme. De brugte mere end de 19 pladser, der er til rådighed i Kommunalbestyrelsen

I dag sammensætter borgerne den nye kommunalbestyrelse, men hvordan tror spidskandidaterne egentlig realistisk set, at valget falder ud til deres eget parti. Det spurgte vi dem om. Her er, hvad de svarede.

Af Michael Hansen

Der er 19 pladser i Kommunalbestyrelsen på spil, når vælgerne tirsdag vælger, hvem der skal repræsentere deres stemme i de kommende fire år og føre Rødovre i den politiske retning, som de ønsker.

Valgstederne er netop lukket og tidligere i dag spurgte avisen spidskandidaterne, om hvordan deres egne partimandater realistisk set kommer til at fordele sig. Uden at røbe for meget, så brugte politikerne flere mandater end der er plads til i Kommunalvalget, så nogle vil gå skuffende hjem.

Der er overvejende god stemning hele vejen rundt hos politikerne, som naturligvis har store forhåbninger om, at deres egne partier klarer sig godt, når aftenens stemmer er talt op.

Socialdemokratiet havde et vanvittigt godt kommunalvalg i 2017, hvor Erik Nielsen hev næsten 5.000 personlige stemmer. Det var cirka 50 procent af alle dem, som stemte på liste A, der satte kryds ved Erik Nielsen. Nu har Britt Jensen overtaget borgmesteren-kæden, og hun er selv i tvivl om, hvordan Socialdemokratiets mandater fordeler sig på valgaftenen.

”Vi havde det bedste valg i 30 år i 2017, derfor tør jeg, faktisk ikke spå om, hvor mange mandater, vi får denne gang. Der er mange ubekendte i det her valg til, at jeg kan komme med et bud.”

Historisk set har Socialdemokratiet dog altid ligget mellem 8-11 mandater i kommunen.

Højrefløjens fremgang?

Ud fra de landspolitiske tendenser tegner De Konservative til at få et flot valg. Også I Rødovre har partiet godt fat, hvor de er det næststørste i byrådet med deres tre mandater på rådhuset. De gode meningsmålinger har spidskandidat Kim Drejer Nielsen ligeledes noteret sig. Han tror på fremgang.

”Det vil overraske mig meget, hvis vi går tilbage. Jeg tror på, at vi får enten 4 eller 5 mandater,” lyder det fra den optimistiske Konservative spidskandidat.

Traditionelt set har Venstre haft stolte traditioner i Rødovre, hvor de som udgangspunkt altid har været repræsenteret i Kommunalbestyrelsen med et eller flere mandater. Dog har Venstre landspolitisk haft en del ærgerlige sager og mærkelige udtalelser. Desuden har Venstre i Rødovre ikke hængt i lygtepælene, men udfordringerne til trods, så tror Mikkel Molin på et godt valg for Danmarks liberale parti.

”Jeg har de positive briller på, og siger, at vi får 2 mandater. Vi har haft mange positive snakke med folk.”

Kampen om de samme vælgere

Normalt får SF og Enhedslisten tre mandater, som de kan kæmpe om at fordele mellem sig. De to partier er også i valgforbund sammen. Lige nu har Enhedslisten overhånden med to mandater imod SF’s ene. Om der bliver ændret på det billede, ved kun vælgerne, men stemningen hos liste Ø er god.

”Realistisk set får vi to mandater, men jeg bliver nødt til at sige, at det har været sværere end tidligere at måle, hvor stemmerne rykker hen,” fortæller Enhedslistens Peter Mikkelsen.

Kenneth Rasmussen fra SF vendte ikke tilbage på Rødovre Lokal Nyts henvendelse.

Også på ”ydrefløjene” er kampen om vælgerne hård. Her kæmper DF og Nye Borgerlige om den samme vælgergruppe. Kan klassens nye dreng i Nye Borgerlige fravriste DF deres ene mandat, eller bliver der plads til dem begge to i kommunalbestyrelsen.

”Realistisk set ud fra meningsmålingerne og snak med vælgerne, tror jeg, at vi beholder vores ene mandat,” forklarer Kim Hammer.

Også Nye Borgerliges spidskandidat Ketil Wathne Rasmussen ser positivt på partiets egne chancer i Rødovre.

”Jeg tænker ikke, at det er helt urealistisk, at vi kan få et mandat. Jeg er fortrøstningsfuld”.

Usikkerhed og svært

Hos De Radikale og Kristendemokraterne, som ikke er repræsenteret i Kommunalbestyrelsen og ikke har været det i mange år, ser det svært ud at vinde en plads fra et af de andre partier, men helt afskrive sig selv vil De Radikales Kirsten Aalling ikke.

”Jeg tror på det. Det skal jeg gøre, men jeg har ingen fornemmelse for hvor mange stemmer, vi får.”

Kristendemokraten Johnnie Gregersen anerkender, at det vil blive svært at komme ind.

”Jeg bliver ked af det, hvis jeg ikke bliver valgt ind, men jeg ved, at jeg vil få 51 personlige stemmer. Alt derudover vil være en bonus.”

Politikkerne brugte 22 mandater, men kun 19 bliver valgt ind. Nogle får sig en overraskelse om et par timer, når valgresultaterne så småt begynder at tikke ind, mens andre vil juble over deres partis og eget valg.