RøgalarmPatruljen besøger boligområder

sikkerhed Hovedstadens Beredskab, BrandBevægelsen og TrygFonden sætter fokus på brandsikkerhed med RøgalarmPatruljen. Det gør de ved at tage på besøg i udvalgte boligområder i Rødovre for at tjekke om røgalarmerne fungerer.

Af Michael Hansen

Lørdag den 20. november fra 10 til 15 og søndag den 21. november fra 11 til 16 banker RøgalarmPatruljen på døren hos beboere i Rødovre for at tjekke, at røgalarmen virker. Er batterierne flade, bliver de skiftet, og hvis der ikke allerede er en røgalarm i boligen, eller hvis den ikke længere virker, tilbyder patruljen at sætte en ny alarm op. Målet er at gøre opmærksom på, at det er vigtigt at hænge røgalarmer op, men mindst lige så vigtigt løbende at tjekke, at de virker.

”Vi har særligt fokus på de ældre borgere, som er særligt udsatte for brand i hjemmet. Nogle har en røgalarm hængende i loftet, men batteriet kan være fladt, så den ikke længere virker. Det kan også være, at der slet ikke hænger en røgalarm, og for ældre mennesker kan det være vanskeligt selv at sørge for, at der kommer en røgalarm op,” fortæller Ole Nedahl, konsulent i BrandBevægelsen, og fortsætter:

”Derfor går RøgalarmPatruljen nu rundt i Rødovre og tilbyder at hjælpe for at sætte fokus på brandsikkerhed i private hjem. RøgalarmPatruljen består af Vanløse Spejderne, Hyltebjerg Gruppen og lokale brandfolk fra Hovedstadens Beredskab, og vi håber, at beboerne vil tage godt imod dem, hvis de banker på døren i løbet af weekenden”.

Fokus på enlige og ældre

Det er primært spejdere, som er blevet grundigt oplært i brugen af røgalarmer, der banker på og viser, hvordan man som beboer selv kan tjekke om alarmen fungerer efter hensigten.

Patruljen besøger udvalgte boligområder, hvor der bor mange ældre, eller hvor det antages, at mange boliger mangler røgalarmer.

”Vi håber, at vi kan hjælpe flere borgere til at have en røgalarm, der virker, og vi vil naturligvis også gerne opfordre alle andre til jævnligt at tjekke og rengøre deres røgalarmer, så de virker og kan advare, hvis der skulle opstå brand,” siger Ole Nedahl.

BrandBevægelsen og TrygFonden har siden 2007 samarbejdet med en lang række kommuner og beredskaber om at sætte fokus på brandsikkerhed, og de har gennem årene sat mere end 12.000 røgalarmer op hos udsatte borgere. Cirka 75 procent af danske hjem har en eller flere røgalarmer opsat, men det er ikke dem alle, der virker.

De udvalgte boligområder vil blive orienteret af RøgalarmPatruljen inden besøget.