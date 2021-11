Rødovrepiger hjalp Danmark til OL

Jublen ville ingen ende tage, da Danmark trods et nederlag på 2-3 til Tyskland, alligevel kunne kalde sig OL-klar. Foto: DIU/Presse

Succes på isen Sensationen blev fuldbyrdet i tyske Füssen, da de danske ishockeykvinder med Silke Lave Glud, Amanda Refsgaard og Emma Russell, alle fra RSIK, tog fusen på ishockeyverdenen, og nu kan kalde sig for olympiske atleter for Danmark. De lokale ishockeykvinder havde en stor aktie i OL-kvalifikationen, da Silke Lave Glud scorede det OL-givende mål i kampen mod Tyskland.

Af Michael Hansen

Efter to sejre mod Italien og Østrig stod de danske ishockeykvinder med OL-skæbnen i egne hænder, da de søndag trådte ud på isen i tyske Füssen for at møde værtsnationen fra Tyskland. Opgaven var klar. Et point ville indfri ishockeykvindernes drømme om et OL. Men det startede ikke særligt godt. For to tyske mål i første periode gjorde betingelserne svære. En hurtig reducering i første periodes sidste minut gav dog fornyet dansk håb, som nægtede at give op uden kamp.

Det danske OL-håb fik ny rød og hvid næring, da Silke Lave Glud smed gummiskiven i nettet til 2-2 otte minutter inde i tredje periode. Trods et massivt tysk pres holdt Danmark stand, og dermed fik Silke Lave Glud fra RSIK sat den afgørende stav på ishockey-sensationen, da Danmarks ishockeykvinder tilføjede den danske ishockeyhistorie endnu et flot kapitel. Med det ene point, formåede kvinderne at gøre det, som for dansk ishockey, længe har syntes umuligt, nemlig at kvalificere sig til de olympiske lege næste år i Beijing.

Stolte RSIK-kvinder

Det var også nogle meget glade, hæse og trætte ishockeykvinder, som Rødovre Lokal Nyt fangede på vej hjem fra lufthavnen, efter de mandag eftermiddag landede på dansk grund. For sejren blev naturligvis fejret, som det hed og burde sig.

”Det er svært at sætte ord på det, vi har præsteret. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. Det er OL. Det er her alle de store atleter, som man har set op til, er samlet,” fortæller forwarden om søndagens store præstation på den tyske is.

Hun knytter følgende kommentar på sit mål, som fik så vanvittig stor betydning.

”Det var ikke et særligt pænt mål, men det er et mål, jeg vil huske for evigt, fordi det var så vigtigt,” uddyber Silke Lave Glud.

Jublen vil heller ingen ende tage for Emma Russell og Amanda Refsgaard, som ligesom Silke Glud har svært ved at fatte, at de skal til OL.

”Det er ikke gået op for mig endnu. OL har været en drøm for mig, siden jeg startede til ishockey, men jeg glæder virkelig meget,” forklarer Amanda Refsgaard og tilføjer, at det er kulminationen på en kvindeishockeysatsning, som blev skabt i 2019.

”Det er en surrealistisk følelse, at vi skal til OL. Man har drømt om det, men ikke turde håbe på det, fordi det er så svært, men efter herrerne kvalificerede sig fik vi også blod på tanden,” fortæller en meget glad Emma Russell.

A-VM-stryg brugt konstruktivt

Det, som gør præstationen endnu vildere, er, at Danmark deltog ved A-VM i august, hvor kvinderne tabte alle deres kampe, og derfor kommer kvalifikationen til OL som en artig overraskelse for mange. Men ikke for holdet selv, som siden oplevelserne i august har fået spillet til at fylde.

”Vi fik rejst os ovenpå et virkeligt dårligt A-VM, hvor vi underpræsterede. Denne gang leverede vi og kæmpede som gale for hinanden. Vi har haft en tro på, at det kunne lade sig gøre at komme til OL, og den tro blev forstærket undervejs i turneringen,” forklarer Amanda Refsgaard.

Med resultatet gjorde de herrerne kunststykket efter, som også kvalificerede til OL for første gang. Til OL er Danmark kommet i gruppe med Kina, Japan, Sverige og Tjekkiet, og det er en pulje med muligheder for Danmark.

Det har i det hele taget været en fantastisk uge for de danske ishockeykvinder og dansk ishockey, som sidste onsdag fik tildelt værtskabet for VM i 2022, og med kvindernes pragtpræstation sender Danmark nu to hold afsted til den kinesiske hovedstad. Det bliver den største VinterOL-delegation for Danmark i mange år.