Rødovrepige jagter en VM-plads for Tyskland

Silje Brøns Petersen med en fortid i Rødovre Håndboldklub tørner i fremtiden ud for det tyske landshold. Foto: Gunar Fritszche

Håndbold Der var en stor overraskelse i den tyske bruttolandsholdtrup, da Silje Brøns Petersens navn pludselig dukkede op på skærmen. Men da Silje har spillet mere end tre år i tysk håndbold og ikke har landskampe for Danmark, har hun uden videre kunne skifte statsborgerskab. Silje nedtoner det kontroversielle i skiftet, men ved dog også godt, at beslutningen vil vække opsigt.

Af Michael Hansen

Torsdag middag sprang der en håndboldbombe, da det kom frem, at Silje Brøns Petersen, som har spillet ungdomshåndbold i Rødovre Håndboldklub, sammen med det tyske håndboldforbund DHB kunne offentliggøre, at Silje er blevet tysk statsborger og i den forbindelse udtaget til den tyske bruttolandsholdstrup forud for VM i Spanien.

Det har kunnet lade sig gøre, fordi Silje har spillet i tysk håndbold i de sidste fem år, hvor hun i år tørner ud for Tus Metzingen. Det sammenholdt med, at Silje ikke har fået danske landskampe, har gjort, at hun på bare fem uger har fået tysk pas.

Hovedpersonen ved godt, at nogle måske vil rynke lidt på næsen over, at hun skifter statsborgerskab, men det må de gerne gøre, hvis de ønsker det.

”Det er vigtigt for mig at pointere, at jeg ikke er bitter eller føler mig overset af det danske håndboldsystem. Min beslutning er et tilvalg af det tyske håndboldforbund. Jeg har fået en mulighed for at kæmpe for en plads i den tyske landsholdstrup. Det er jeg stolt, ydmyg og beæret over. Det er en crazy følelse, men det er sådan gamet er. Det kan gå stærkt nogle gange,” forklarer Silje Brøns Petersen.

Fokus på VM

Tilbage i den tyske by Metzingen sidder Silje nu med en reel chance for at få sin drøm om landskampe og slutrunde indfriet. Det tyske pas kom i går, og i dag kom den officielle udtagelse af Henk Groener, hvor Silje skal kæmpe for at komme med til VM i Spanien i november og december. Den chance har hun tænkt sig at sætte alt ind på at få fat i.

”Jeg tager det endeligt som det kommer, men det er klart, at jeg vil jagte den mulighed for at komme med til en slutrunde. Henk har sagt til mig, at alle starter på ens vilkår, men det er da klart, at der er et større pres på mig, fordi jeg er kommet så sent ind.”

Silje Brøns Petersen har udløb med TuS Metzingen til sommer, men for nu har hun kun fokus på det tyske landshold, og om at komme med til den forestående slutrunde i Spanien.