Rødovre scorer bundplacering på ejendomsvenlighed

Der hersker stor uenighed mellem Britt Jensen og Kim Drejer Nielsen om ejendomsvenligheden i Rødovre Kommune er god nok, og om der bliver gjort nok. Foto: Brian Poulsen

Uenighed om erhvervslivet Den nuværende borgmester, Britt Jensen og spidskandidat for De Konservative, Kim Drejer Nielsen vil i to vidt forskellige retninger for at ændre på ejendomsvenligheden. Førstnævnte mener endda, at undersøgelsen ikke er retvisende for erhvervslivet i kommunen, mens Kim Drejer Nielsen mener, at det er alfa og omega, at virksomhederne forbliver i Rødovre Kommune og kan trække flere til.

Af Michael Hansen

En 98.plads og sidst af alle kommuner i hele Danmark. Det er de tørre facts for Rødovre Kommune i en undersøgelse om ejendomsvenlighed lavet af interesseorganisationen EjendomDanmark. Nogle af de punkter, hvor Rødovre ligger højere er på grundskyld og dækningsafgift.

Resultatet er ikke overraskende for Kim Drejer Nielsen, som er spidskandidat for De Konservative, som allerede har foreslået at gøre for at ændre på parametrene i Kommunalbestyrelsen.

”Det er desværre ikke overraskende, at Rødovre ligger, hvor vi gør. Det må og skal vi ændre på fremadrettet. Vi ligger rigtig højt på beskatning. Der er ikke rigtigt politisk vilje og lyst til at ændre på parametrene såsom høj grundskyld og dækningsafgift. Disse punkter har vi fået en kold afvisning på hos de andre partier, når vi har foreslået det,” lyder det fra Kim Drejer Nielsen

Forholdt kritikken til undersøgelsen og om erhvervslivet betaler for meget til for eksempel den kommunale velfærd, argumenterer Britt Jensen med følgende udgangspunkt.

”Jeg mener helt grundlæggende, at virksomhederne også skal betale til velfærdssamfundet. Det skal blive ved med at være trygt at blive gammel i Rødovre, det skal blive ved med at være trygt at aflevere sine børn i vores institutioner, og vi skal i det hele taget holde fast i alt det, der gør det godt at bo i Rødovre.

Døren lukkes

Det er dog ikke helt slut med mulighederne for at få forbedret nogle af tendenserne i fremtiden, forklarer Kim Drejer Nielsen.

”Jeg ser dog gode muligheder for, at vi i fællesskab kan finde en løsning på at få ændret på byggesagsgebyrerne, da mange partier har udvist villighed til at kigge på den del.”

Det svar er Britt Jensen ikke på bølgelængde med sin byrådskollega i. Hun afviser i hvert fald umiddelbart at ændre på gebyret for byggesager.

”Erhvervslivet betaler præcist det, det koster, for eksempel i behandling af byggesager. Hvis kommunen selv skal betale for den ydelse, så skal vi tage pengene fra børnene, de gamle eller andre steder, hvor det gør ondt at spare, og jeg kommer ikke til at give køb på velfærden i kommunen.”

Ikke retvisende billede

Sidstepladsen i undersøgelsen får dog ikke Britt Jensen til at ændre kurs for erhvervslivet i Rødovre, for ifølge hende kan man ikke bruge en snæver undersøgelse fra en interesseorganisation til noget som helst.

” Der er intet lokalt blik på en sådan undersøgelse, og derfor må vi tage den med et gran salt. Jeg har haft fine snakke med erhvervslivet, siden jeg blev borgmester og de har udtrykt, at de har et godt samarbejde med kommunen. Vi skal helt sikkert give virksomheder så gode vilkår som muligt, men det er også mit indtryk, at det er tilfældet.”

Historisk set

Tager man et blik hen over årene har Rødovre haft udfordringer med, at store virksomheder såsom Pandora, Irma og Nemlig.com er startet i kommunen, men siden flyttet ud og til og de omkringliggende kommuner.

Spørger man Kim Drejer Nielsen, så mener han også, at Rødovre skal blive bedre til at fastholde og udnytte sit momentum bedre.

”Rødovre har en central placering tæt på byen, hvor virksomhederne hurtigt og nemt kan komme rundt. Det momentum skal vi udnytte, og det gør vi ikke ved at give virksomheder så dårlige forudsætninger. Vi skal favne virksomheder bredt og få bragt Rødovre op i erhvervseliten ved at få virksomhederne til at vælge kommunen til og ikke fra. Vi har tidligere haft store virksomheder, som trækplaster, men det kræver bedre rammevilkår. Det går ikke, at Pandora, Irma og nemlig.com flytter fra en kommune som Rødovre,” afslutter Kim Drejer Nielsen.

Modsvaret fra Britt Jensen lyder som følger.

”Vi er i gang med at udvikle en ny erhvervspolitik i samarbejde med erhvervslivet i Rødovre. Her er der rigtig god mulighed for at sætte fokus på de ting, der kan understøtte en god udvikling for vores erhvervsliv. Så igen jeg synes faktisk, at rammevilkårene for virksomhederne er gode og mange virksomheder vil gerne slå sig ned i Rødovre.”

Om partierne i Kommunalbestyrelsen kan enes om at ændre på nogle af forudsætninger, kan kun tiden vise, men nu er banen i hvert fald kridtet op.