Rødovre Revyen hænger i tynd tråd

rødovre revyen Til næste forår kan Rødovre Revyen gå på scenen til 25-års jubilæumsrevy. Hvis forestillingen vel og mærke bliver til noget. For mangel på frivillige, både på scenen og i kulissen, truer med at trække tæppet væk under revyen.

Af Christian Valsted

Sidste år var holdet bag Rødovre Revyen mere end klar. Billetterne til jubilæumsforestillingen var solgt, numrene og de mange sketchens var øvet til perfektion, men 11 dage for premieren satte en nedlukning af Danmark alt på pause. Siden har Rødovre Revyen forsøgt at rejse sig, men mange gode kræfter har ikke længere mulighed for at levere et ligeså stort engagement som tidligere, og derfor er det i skrivende stund ikke muligt at gennemføre næste forårs jubilæumsrevy med mindre nye kræfter melder sig på banen.

Derfor har skuespiller på revyen Gitte Nissen en appel til alle borgere, der har en revyskuespiller gemt i maven om at henvende sig.

”Vi mangler kræfter på alle fronter, desværre. Vi mangler frivillige på scenen, der har lyst til at prøve kræfter med revy-genren, men i ligeså høj grad også borgere, der ønsker at hjælpe til i kulissen med alt fra PR-arbejde, udarbejdelse af plakater, kostumer og til at stå i baren til forestillingerne på Rødovregaard,” fortæller Gitte Nissen, inden hun oplyser, at det nuværende revyhold kun lige akkurat er nok besat til at kunne gå på scenen.

”Vi kunne godt bruge en mand på scenen. Lige nu er vi kun kvinder, og selvom jeg godt kan klæde mig ud som mand, så er det sjovere, hvis vi også kunne få lidt mandligt islæt på scenen,” siger Gitte Nissen.

Åben audition for alle

Hvis der ikke kommer nye frivillige kræfter på banen, er det meget tvivlsomt, om forårets forestående revy bliver en realitet. Derfor afholder Rødovre Revyen en åben audition i spejlsalen i Foreningshuset på Højnæsvej onsdag den 10 november klokken 17.30, hvor alle, der har lyst til at stå på scenen, kan prøve kræfter med en monolog, en dialog af en sketch eller en lille sang.

”Så hvis der er nogen derude, som går med en lille teatertosse i maven, skal I bare henvende jer til mig,” lyder opfordringen fra Gitte Nissen.

Hvis du ikke bryder dig om rampelyset, kan du også ringe til Gitte Nissen på tlf. 51525942 og høre nærmere om andre praktiske opgaver, der kan få Rødovre Revyens 25-års jubilæumsrevy til at blive en realitet.