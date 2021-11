Rødovre overrasker: Bred konstituering i hus

Klokken var lidt i tre, da Britt Jensen til manges overraskelse kunne fortælle, at alle partierne i kommunalbestyrelsen er med i en aftale, som betyder, at hun får fire år mere som borgmester. Foto: Red

Britt Jensen samlede alle partierne på Rådhuset og forhandlede en bred aftale hjem. Dermed får alle partier medbestemmelse i udvalgene. En handling, som ikke er set før i Rødovres Kommunalbestyrelse, men der er nye tider under den nye borgmester, som søger at få alle partier med i aftalerne.

Af Michael Hansen

Efter to timers forhandlinger på rådhuset, hvor først Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten samlede sig for at pege på Britt Jensen som borgmester i Rødovre for de næste fire år, troede alle, at det egentlig var det. Men det var det ikke, for Britt Jensen fortsatte stilen fra sin borgmesterperiode med at søge de brede forlig, og inviterede De Konservative og Venstre med til forhandlingsbordet, efter hun var blevet enig med Ø og SF, om, at hun beholdt borgmesterkæden.

En overraskelse med tanke på, hvordan det tidligere har været i kommunen, men knap så overraskende med Britt Jensen for bordenden. Det udmøntede sig i, at alle partier, som fik mandater til Kommunalbestyrelsen, nu bliver repræsenteret i de forskellige udvalg og får formandsposter i de politiske udvalg. Disse vil blive meldt ud i morgen.

”Jeg er utrolig glad for, at det er en samlet og enig kommunalbestyrelse, som står bag denne her konstitueringsaftale og bakker mig op som borgmester. Nu har jeg været med i snart tredive år, og det er første gang i min tid, at det er sket. Det har været nogle virkelige gode forhandlinger,” fortalte Britt Jensen umiddelbart efter til højlydte klapsalver fra de tilbageværende folk i Viften.

Også hos de fire andre partier var smilene store, men øjnene trætte, da klokken efterhånden var blevet 02.45, da Britt Jensen og de andre partier kunne præsentere deres enighed om konstitueringen.

”Vi vil gerne have en bred konstituering, og det samme vil Britt Jensen,” fortalte SF’s Kenneth Rasmussen, mens forhandlingerne stadigvæk foregik med Venstre og De Konservative på borgmesterens kontor.

Og sådan gik det altså til, at Rødovre stod politisk sammen på tværs af partierne, og løftede i flok om at tage vare på Rødovre Kommunes fremtid for de kommende fire år.