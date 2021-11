Rødovre har brug for en ny folkeskole, der skal være en multiskole

SF ser gerne, at der bliver bygget en ny skole i Rødovre Kommune. Ifølge partiet kan skolen passende opføres i Valhøj-kvarteret i stedet for at bebygge arealet med flere boliger. F Foto: Brian Poulsen

læserbrev Det skal være slut med for mange børn i for få lokaler. Det skal være slut med, at bridge-klubben ikke kan finde noget sted at være, og det skal være slut med, at fodboldspillerne ikke kan finde noget sted at træne i weekenden: Rødovre har brug for at der bliver bygget en ny folkeskole, der skal fungere som multiskole.

Af Kenneth Rasmussen, medlem af kommunalbestyrelsen i Rødovre for SF Troels Stru Schmidt, Folketingskandidat for SF

SF mener, at vi skal placere den i Valhøjkvarteret i stedet for at bebygge arealet med flere dyre boliger.

Forestil jer, hvor mange mennesker der ville få glæde af en ny multiskole. Der er selvfølgelig børn, lærere og pædagoger, men også alle de foreninger og sportsfolk, som kæmper med at finde plads i hverdagen. Derfor foreslår vi at bygge en ny multiskole med fleksible arealer, som kan komme alle til gode.

Med fleksible lokaler vil vi give Rødovres borgere mulighed for at lade foreningslivet blomstre, og samtidig kan skolen få større frihed. Vi tror nemlig på, at skolerne selv bedst ved hvordan de bedst tilrettelægger skoledagen og kan få alle med.

Det er vigtigt, at en ny skole skal lægge vægt på musiklokaler, håndværksfag og sportsarealer, for vi har en lang række elever, som trives bedst i de praktiske fag. Disse børn kommer alt for ofte bagerst i køen, når vi tænker på skole og uddannelse. De skal opleve, at deres styrker bliver taget lige som alvorligt som dem, der er dygtige til dansk og matematik.

Skole med lys og luft

For os er det afgørende, at en ny multiskole bliver bygget af bæredygtige materialer, så vi passer på natur og klima, og skaber et godt indeklima for alle skolens brugere. Vi ønsker os en skole med lys og luft, og med en masse grønne arealer omkring, så skolens naboer får noget kønt at se på. En moderne grøn skole kan både hjælpe til at få pulsen ned og samtidig skabe læring med f.eks. nyttehaver eller områder, hvor vores børn kan nærstudere dyr og planter.

Vores bier og sommerfugle kan også få en tiltrængt oase midt i asfaltjunglen, for Rødovres natur har brug for en hjælpende hånd.

Danmark har brug for en ny skoleform, og Rødovre har brug for en ny skole. I hele landet kæmper SF for max 24 elever i klassen, kortere skoledage og flere timer med to voksne, for børnene bliver hverken gladere eller bedre til at læse og skrive af lange skoledage i megaklasser. I Rødovre kan vi få mere ro på skolelivet, hvis vi får en ny multiskole. Vores børn er den bedste investering, vi kan gøre.