Rødovre FC vandt naboopgøret mod Hvidovre FC

Rødovre FCs spillende træner Niklas Nord scorede to gange i sejren over Hvidovre Attack. Foto: Brian Poulsen

Floorball Med sejren over Hvidovre Attack, er Rødovre FC tæt på tredje pladsen, der giver adgang til den landsdækkende liga efter julepausen.

Af Flemming Haag

Der var naboopgør i Rødovre Stadionhal lørdag eftermiddag, da Hvidovre Attack var på besøg. Det var de to klubbers tredje møde i turneringen, og Hvidovre Attack havde vundet de to tidligere opgør.

Rødovre FC kom bedst fra start, og vandt første periode 1-0, på Andreas Kleczewskis scoring to minutter inden periodepausen.

Syv minutter inde i anden periode øgede Rødovre FCs spillende træner Niklas Nordh til 2-0. Så tog Hvidovre en Time Out, og det viste sig at være en god ide. Først reducerede Hvidovres Zimon Madsen til 2-1 og kort tid efter udlignede Frederik Kobberup til 2-2, og kampen var igen åben.

Rødovre fik en rigtig god start på tredje periode. Jon Sprecht-Sparre scorede til 3-2, Mads Kristensen til 4-2 og endnu en scoring af Sprecht-Sparre til 5-2, hvor der var spillet ni minutter af perioden.

Så kom der gang i udvisningerne. Først fik Rødovres August Mathiasen to minutter for hårdt spil. Så blev det Hvidovres Kenneth Danielsen der fik to minutters straf for hårdt spil, og inden Danielsens straf var udløbet, fik han selskab af Mathias Thorsen.

Det lykkedes ikke Rødovre at få scoret i spil fem mod tre. Men da begge hold igen var fuldtallige, øgede Niklas Nordh med sin anden scoring, til slutstillingen 6-2.

Det var en vigtig sejr til Rødovre FC i kampen om, at slutte på tredjepladsen inden julepausen, og kvalificerer sig til den landsdækkende Liga efter jul. Vigtigt var det også, set med Rødovre øjne, at Vanløse Floorball, i weekenden tabte til Copenhagen FC.

Benløse FC og Hvidovre Attack er sikre på deltagelse i den landsdækkende Liga. Kampen om den vigtige tredjeplads, står alene mellem Rødovre FC og Vanløse Floorball.

Rødovre FC mangler at spille tre kampe inden jul, heraf de to mod Vanløse Floorball. Rødovre FC er aktuelt fem point foran Vanløse Floorball, der har spillet en kamp færre end Rødovre.

Med en sejr over Vanløse Floorball på lørdag den 27. november i Vanløsehallen, er RFC meget tæt på, at slutte Liga øst på tredjepladsen, og dermed kvalificeret til den landsdækkende Liga efter jul.

Rødovre FCs næste kamp:

Lørdag den 27. november kl. 17:00 mod Vanløse Floorball i Vanløse Hal 1.