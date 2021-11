Rød og blå i ’skralde-alliance’ på Fortvej

Bodil Fosgaard fra Ren By Rødovre, i forgrunden, fik hjælp af lokalpolitikere fra Det Konservatove Folkeparti og Socialdemokratiet, da der i fredags blev ryddet op i naturen ved Fortvej. Foto: Presse-fotos.dk

politikerne tog affaldet Naturen var den reelle vinder, da lokalpolitikere fra Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti dystede om at samle skrald ved Fortvej.

Af Christian Valsted

Udstyret med affaldsposer og masser af gå-på-mod var lokalpolitikere fra Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti i fredags gået sammen om at give naturen i hjælpende hånd i et område ved Fortvej. Sammen med foreningen Ren By Rødovre dystede de to partier om at indsamle mest affald, og den kamp trak Det Konservative Folkeparti sig sejrrigt ud af, hvis man da overhovedet kan tale om, at der er en vinder i kamp, hvor naturen reelt set er den store taber.

I alt fik det borgerlige parti indsamlet 35,5 kilo affald, hvoraf flødeskumspatroner udgjorde de 18,3 kilo. Socialdemokratiet fik indsamlet 17,2 kilo og dermed fik de to partier i alt fjernet 57,7 kilo affald fra et mindre parkeringsområde på Fortvej.

Hos Det Konservative Folkeparti var formand Jens Damgaard Gøtzsche en del af ’skraldeholdet’ og han er rystet over, at der svines så meget, at det lykkedes at indsamle hele 18 kilo lattergas-patroner.

”Det er meget farligt at misbruge lattergas. Jeg og Det Konservative Folkeparti foreslår at der her i Rødovre laves en målrettet indsats mod misbruget af lattergas,” skriver Jens Damgaard Gøtzsche blandt andet på Facebook.

Bodil Fosgaard var initiativtager bag indsamlingen, og hun takker for indsatsen.

”Men for at være helt ærlig, så handler det jo om hvad vi kan udrette sammen til glæde og gavn for naturen, som er den reelle vinder,” skriver hun på Ren By Rødovres Facebookside.