RMB forstærker sig med svensk forward

ishockey 27-årige Gustaf Berling skal få netmaskerne til at blafre for Rødovre Mighty Bulls. Den svenske forward skifter fra Grüner i den bedste norske liga, og beskrives som en fysisk stærk spiller med et godt blik for spillet.

Af Christian Valsted

Tirsdag aften fik Mighty Bulls en tiltrængt sejr hjemme i Rødovre Centrum Arena, da Esbjerg Energy blev sendt hjem med et nederlag på 3-1. Dagen efter kunne klubben præsentere en ny forward i form af svenske Gustaf Berling.

”Vi har ledt efter en erstatning for Persson (Julius Persson fik ophævet sin kontrakt i november, red.) i en lidt tid nu, og har undersøgt markedet for, hvad der har været muligt på denne tid af sæsonen ud fra, hvad vi mangler af spillertype, og her dukkede Gustafs navn op,” fortæller cheftræner Magnus Sundquist til mightybulls.dk.

Med sine 193 cm og 95 kilo er 27-årige Gustaf Berling en stor og stærk forward, der af Magnus Sundquist bliver beskrevet som en fysisk stærk spiller med et godt blik for spillet.

”Han er ikke bange for at skabe ting på egen hånd og er heller ikke bange for at opsøge modstanderens mål, fortæller cheftræner Magnus Sundquist, videre til mightybulls.dk

Gode tanker om fremtiden

Hovedpersonen selv har i denne sæson har spillet 17 kampe og lavet 12 point for Grüner i den bedste norske liga.



”Jeg har haft nogle gode samtaler med Magnus omkring hans planer og tanker, ikke bare for i år, men også for næste sæson, og det har gjort skiftet til Rødovre interessant. Jeg var glad for at være i Norge, og det havde ikke været interessant at komme til Rødovre, hvis der ikke havde ligget nogle mere langsigtede tanker bag,” udtaler Gustaf Berling til mightybulls.dk

RMB forventer, at Berling er klar til at trække den røde trøje over hovedet kamptrøjen til weekendens dobbeltopgør mod Rungsted, og Berlings kontrakt er i første omgang gældende for resten af sæsonen.