Politiet målte fart på Rødovrevej

En bilist gik i fotofælden, da ATK-vognen onsdag aflagde Rødovrevej et besøg. Foto: Michael Hansen

ATK-vogn En af politiets ATK-vogne havde onsdag middag fokus på bilisternes fart på Rødovrevej. Kun en bilist kan se frem til at få en bøde tilsendt i e-Boks for at køre hurtigere end de tilladte 50 km/t.

Af Michael Hansen

228 kontrollerede biler og en enkelt bøde på 1000 kroner udskrevet til en bilist, som havde en for tung speederfod og kørte med 60 km/t, hvor vedkommende måtte køre 50 km/t. Det blev udbyttet, da Københavns Vestegns Politi onsdag middag afholdt hastighedskontrol på Rødovrevej lige ved Thai-restauranten Mama Taxi.

Manden, som betjente den automatiske trafikkontrol vogn, var Michael Hansen, som siden efteråret 2016 har kontrolleret bilisternes fart på den københavnske vestegn. Han var generelt godt tilfreds med den trafikadfærd, som han observerede i det tidsrum, han var der.

”Dagens billede viser, at det er ganske positivt, at flere ikke kører for hurtigt. Nu har jeg holdt her siden 11.15 og kun fået en bilist i fotofælden. Det er en skolevej, hvor mange passerer, og derfor er hastighedsbegrænsningen altid på 50 km/t,” forklarer han og tilføjer, at Rødovre er et af de steder på Vestegnen, hvor bilisterne ifølge ham kører pænest.

Ingen tip, men fornemmelse

På politi.dk kan borgere tippe politiet om specifikke strækninger, hvor hastigheden vurderes til at være for høj. Herefter kan ATK-vognen så komme ud og med selvsyn se, hvor stort problemet er i det anmeldte område.

Det var dog ikke på baggrund af en henvendelse, at Københavns Vestegns Politi var til stede onsdag middag. Det var rent initiativ og en fornemmelse, oplyser Michael Hansen videre.

Ingen kære mor

Når man bliver blitzet for høj hastighed, er der ifølge den garvede betjent ikke noget at gøre. Den såkaldte tolerancegrad er der nemlig taget højde for, når måleudstyret bliver indstillet. Hvad den konkrete tolerancegrad er, vil Michael Hansen af gode grunde ikke ud med.

”Hvis man bliver fanget i vores fotovogn, så er det, fordi man har kørt for stærkt, og at der ikke er tvivl om det, afslutter han”

Om dagens få for hurtige bilister skyldes, at rygtet om ATK-Vognens tilstedeværelse har spredt sig via de forskellige fartapps, kan Michael Hansen ikke svare på, hvis det er tilfældet, så løser politiet fartvogn den opgave, som den skal, nemlig at få bragt farten ned i hvert fald i den periode, hvor de foretager fartkontrol.