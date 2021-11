Point til Mighty Bulls

Storspil af William Rørth, var medvirkende til Mighty Bulls uafgjorte resultat efter de tre perioder. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter en godkendt indsats, lykkedes det ikke for Mighty Bulls at bryde den negative stime af nederlag, da det blev til et 1-2 nederlag efter straffeslag, mod Herning Blue Fox.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stiller op til kampen mod Herning Blue Fox, uden Jonatan Nielsen og Lasse L. Carlsen.

William Rørth starter i Rødovres mål.

Målløs første periode.

En forsigtig åbning på kampen i moderat tempo, uden målchancer. Første farlige situation opstod efter seks minutters spil, hvor Hernings Rasmus Nielsen havde et kvalificeret forsøg, men William Rørth var på plads.

Herning fik flyttet spillet op i Rødovres zone, og skabte flere farlige situationer, hvor Rødovre havde svært ved, at få etableret spillet i offensiv zone.

Seks minutter inden periodepausen, fik Mighty Bulls en overtals mulighed. Bedste forsøg, havde Julius Persson med et slagskud, som Emil Kruse i Hernings mål redede på målstregen. Et godt Rødovre powerplay.

Rødovre kom bedre med i slutningen af perioden, uden at få skabt målchancer.

En første periode, hvor Herning var mest i puckbesiddelse og tilspillede sig flere gode afslutninger uden, at kunne passerer en velspillede William Rørth i Rødovremålet.

To sene scoringer i anden periode.

Rødovre kom bedst ud til anden periode, og fik skabt gode muligheder. To minutter inde i perioden, trak Magnus Povlsen en udvisning, og Herning i powerplay. Et sikkert boksplay holdt Herning fra, at komme frem til afslutninger.

Inden Rødovres Julius Persson fik to minutter for Roughing, hvor der var spillet ni minutter, var de to hold kun registreret for hver en afslutning på mål.

Endnu et godt Rødovre boksplay. Efter Hernings powerplay, var gæsterne mest på pucken. Tre minutter inden periodepausen, fik Rødovre en ny powerplay mulighed. Det lykkede ikke at få scoret i overtalssituationen. Herning var igen blevet fuldtallige, da Johan Lundgren lagde pucken i mål, på Brady Vails pasning. Glæden varede kort i Rødovrelejren, da Hernings Oskar Drugge sendte pucken ind bag William Rørth med et slagskud fra blue line, hvor der resterede 46 sekunder af anden periode. En anden periode, hvor Mighty Bulls spillede med stor energi og intensitet.

Nederlag efter straffeslag.

Spillet vekslede fra starten af tredje periode, uden at der blev spillet frem til afslutninger. Seks minutter inde i perioden, fik Jesper Horsted to minutter for Hooking. Herning fik sat sit powerplay godt op, men sikkert boksplay og storspil af William Rørth forhindrede en Herning scoring. Midt i perioden havde Brady Vail en god mulighed, alene med Emil Kruse i Hernings mål, men Vail blev grebet ud.

Tempoet blev øget de sidste fem minutter, og Herning fik lagt et massivt pres i Rødovres zone, mod en godt kæmpende Rødovre defensiv.

Rødovre blev ramt af en udvisning i slutfasen, da der blev dømt Cross-Checking mod Oliver Dame-Malka. En udvisning der lå i den meget tynde kategori.

Trods et massivt Herning pres, lykkedes det ikke for gæsterne at komme frem til en afgørende scoring, og kampen skulle ud i forlængelse, i spil tre mod tre.

En tempofyldt forlængelse hvor Magnus Povlsen og Julius Persson havde store muligheder, men Emil Kruse præsterede gode redninger. Ingen scoringer i overtiden, og kampen skulle afgøres på straffeslag.

Rødovre formåede ikke at scorer på sine tre straffeslag, og da Mathias Bau scorede på Hernings første forsøg, måtte Mighty Bulls endnu engang forlade isen uden en sejr, men kunne sætte et point ind på kontoen, efter en godkendt indsats, der blev overværet af 557 tilskuere.

Mighty Bulls næste kamp:

Mandag den 8. november kl. 19:00 mod Aalborg Pirates i Sparekassen Danmark Arena i Aalborg.