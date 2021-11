Piger kan også skyde terrorister

Cecilie Munk og Nanna Steenberg mødtes over den fælles interesse for Counter Strike. Nu har de lavet holdet Gamer Girls, hvor alle piger mellem 12 og 16 kan udvikle deres færdigheder og stå ved, hvem de er i et fællesskab uden fordomme. Foto: Privat

gaming Selvom e-sport er utrolig populært blandt unge, så har det endnu ikke slået igennem blandt piger. Det vil to piger fra Rødovre gøre noget ved, så der kan komme flere piger ind i sporten.

Af Christian Klarskov Bauch

Det kommer nok ikke som den store overraskelse, at der er flere drenge end piger, der dyrker e-sport, men det kommer måske alligevel som en overraskelse, at det kun er fem procent af medlemmerne i Rødovre Gaming er piger. To af klubbens piger, Cecilie Munk og Nanna Steenberg, vil lave om på og vise jævnaldrene piger, at man godt må stå ved, hvem man er og være stolt af at dyrke e-sport.

De to piger mødte hinanden på forummet Discord og er siden blevet en fast del af Rødovre Gaming, hvor de nu har startet afdelingen Gamer Girls, der skal få piger som dem selv til at stå ved, at det er sjovt at skyde terrorister i Counter Strike eller lave lækkerier på den virtuelle grønsvær i FIFA.

”Man lærer hurtigt nye folk at kende, og det kan være et stort højdepunkt på dagen at game sammen. Vi håber, vi på vores hold kan skabe et fællesskab med gode oplevelser,” fortæller Cecilie Munk, der med holdet vil forsøge at fjerne nogle fordomme om piger og e-sport.

Jesper Clausen, der er formand i Rødovre Gaming, er utrolig stolt over, at klubben har to piger, der ønsker at ændre på nogle ting og tør stå ved, hvem de er og være stolte af det. De to Gamer Girls havde sammen med resten af Rødovre Gaming åben træning i efterårsferien, hvor der var stor tilslutning af piger, hvilket virkelig glæder e-sportsklubben.