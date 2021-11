Pant på den grønne omstilling

Jacob Ellemann-Jensen kiggede i fredags forbi Rødovre Centrum til en snak om den grønne omstilling med de lokale venstre-kandidater. Foto: Brian Poulsen

visit fra borgen Det var ikke kun socialdemokraterne der fik besøg fra den politiske top i sidste uge. Venstres partiformand, Jacob Ellemann-Jensen, lagde også vejen forbi for at give opbakning i valgkampens slutspurt.

Af Christian Valsted

Der var hverken pony-ridning eller varme pølser, da Venstres partiformand, Jacob Ellemann-Jensen, i fredags lagde vejen forbi Rødovre.

Til gengæld var der pant i lange baner, da Jacob Ellemann-Jensen trillede ind på Rødovre Centrums parkeringsplads, hvor han var inviteret til at se nærmere på den moderne pantstation, der har gjort det en del lettere for Rødovres borgere at komme af med de tomme sodavandsdåser.

De lokale kandidater Mikkel Molin, Karin Frøidt og Lasse Stensby Baasch stod klar til at tage i mod partiformanden, og de gjorde Jacob Ellemann-Jensen klogere på det dagligdags grønne og om private aktørers mulighed for at være en aktiv del af den grønne omstilling.

Skal være nemmere

Som et pilotprojekt har virksomheden Graitor gjort det muligt for borgere at indlevere drikkevareemballage, der ikke er pant på, som borgere kan veksle til point, som igen kan veksles til konkrete varer og rabatter.

Og står det til Venstre, skal det være nemmere for en privat aktør at tage aktiv del i den grønne omstilling ved for eksempel at indsamle og sikre genanvendelse af affald, som tilfældet med Graitor.

”Vi kommer ikke i mål, hvis vi ikke vil den grønne omstilling kommunalt. Det skal gøres nemmere for private aktører at bidrage til den grønne omstilling. Med en grøn skattereform skal vi fjerne nogle af de barrierer vi stiller for os selv og den grønne omstilling. Vi har vedtaget et hav af regler, og nogle af de regler er lavet i en tid, hvor den grønne omstilling ikke fyldte så meget. Det bliver vi nødt til omstille os til i dag,” lød det blandt andet fra Jacob Ellemann Jensen.

For Venstre lokale spidskandidat er den grønne omstilling en af valgets vigtigste emner. Han har droppet valgplakaterne, og selvom han udmærket er klar over, at det ikke betyder alverden i det store billede, så mener han, at det er et vigtigt signal.

”Hvis vi starter i det små, så kan vi ændre en masse på sigt. I Rødovre gør kommunen mange gode ting, men der er også opgaver, hvor vi kan kigge på, hvordan de private virksomheder i højere kan spille ind,” fortæller Mikkel Molin.