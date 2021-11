Pårørende til kronisk syge skal aflastes

Venstres Karin Frøidt vil have større fokus på hjælp til pårørende til kronisk syge. Foto: Brian Poulsen

debat Rigtig mange borgere lever i dag med en kronisk sygdom, såsom diabetes, KOL, leddegigt og astma. Faktisk lider omkring to ud af tre danskere over 16 år af én eller flere kroniske sygdomme. Det viste en landsdækkende undersøgelse, som forskere fra Aalborg Universitet stod bag, i 2019. Og antallet af kronikere vil fortsat stige i årene fremover.

Af Karin Frøidt, Formand for Venstre i Rødovre og kandidat til KV21

Jeg bliver selv både vred og bekymret, når mange ældre og kronikere kommer i klemme mellem sygehus, kommune og egen læge. I en tid med stigende antal borgere med kroniske lidelser, er det ekstra vigtigt, at vi også tager hånd om det enkelte menneske helt tæt på. Vi har et sundhedsvæsen, der har en udtalt mangel på nærhed, hvor alt for mange skal pendle mellem hjem og sygehus for behandling og kontrol.

Derfor foreslår Venstre en bæredygtig omstilling af vores sundhedsvæsen, hvor flere behandlinger kan foregå tættere på borgernes hjem.

Kronisk syge patienter skal i langt højere grad behandles, have taget prøver, og gå til kontrol lokalt. Og det der ikke kræver en læge, skal ikke foretages af en læge. Venstre prioriterer et værdigt seniorliv med frie valg og omsorg for de borgere, der har brug for hjælp – hvad enten det er i eget hjem, i beskyttet bolig eller på plejehjem. Men Venstre vil også støtte og anerkende de pårørende og de frivillige, som yder en uvurderlig indsats. Det kan være hårdt – både psykisk og fysisk – at være pårørende, og derfor skal kommunen både aflaste og støtte de pårørende, som bl.a. er med til at sikre at de omsorgskrævende borgere kan blive i eget hjem længst muligt.

Pårørende har brug for støtte og vejledning til både praktiske gøremål og til at håndtere de mange følelser, som sygdom kan medføre. Desværre er den støtte og rådgivning, som de pårørende tilbydes i mødet med sundhedsvæsenet, langt fra tilstrækkelig.

Utallige undersøgelser viser, at mange pårørende oplever belastningssymptomer eller selv bliver syge. Samtidig øges risikoen for ensomhed og social isolation. Jeg vil have at pårørende skal ses og inddrages, og adgangen til hjælp og støtte skal være systematisk og let tilgængelig for alle pårørende.

Et respektfuldt samspil, der anerkender den pårørende som en betydningsfuld ressource i sygdomsforløbet og samtidigt forstår, at pårørende selv kan have brug for opbakning og støtte, vil gavne både patienten, den pårørende og de sundhedsprofessionelle.