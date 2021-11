På søndag må du godt stå op og synge i biografen

Søndag den 21. november klokken 15 har Kulturhuset Viften sing-along på programmet med filmklassikeren West Side Story Foto: Privat

biograf: På søndag kan du få en anderledes biografoplevelse i Kulturhuset Viften, når danser og musical-ekspert Johanne Fridell guider publikum i gennem en sing-a-long-version af Leonard Bernsteins musical ’West Side Story’.

Af Christian Valsted

Normalt plejer man at skulle sidde stille i biografen, og for alt i verden undgå at larme for meget med slikposen, men plejer er død og borte i Viften på søndag. Her må du nemlig gerne rejse dig op, og skråle med på sangene.

Det sker, når Viften inviterer til sing-along med filmklassikeren West Side Story i samarbejde med Cinemateket.

Hvis du ikke er helt tryg ved at ’give slip’ og synge for dine lungers fulde kraft, så er der heldigvis hjælp at hente i salen.

Danser og musical-ekspert Johanne Fridell er nemlig på plads i Viften, hvor hun før filmen vil fortælle detaljer om filmens tilblivelse, og synge for på evergreens som ’Maria’, ’Tonight’ og ’America’ i musicalen ’West Side Story’.

”Det er fedt, når folk tør give slip. Jeg er ikke verdens bedste sangen, men jeg synes det er sjovt at synge med, og hvis jeg kan, kan alle. Jeg skal nok synge for,” forsikrer Johanne Fridell.

Helt særlig energi

Som gæst kan man vælge at nyde filmen uden at synge med, men når der kommer sange i filmen, vil der være undertekster på lærredet, og så er det helt op til biografgæsterne om de vil synge med.

”Det er en musical med store følelser, så det kan være lidt svært at give slip. Det er anderledes med Grease og Abba, hvor gæsterne rejser sig op, og synger med store armbevægelse. West Side Story handler om bandekrig og forbudt kærlighed, så det er en mere følsom sing- along musical, men det er stadig en fantastisk oplevelse,” siger Johanne Fridell, der oplever, at musikken frigiver en helt særlig energi i salen.

”Musikken frigør os og skaber samhørighed. Jeg elsker at se julelysene i øjnene på gæsterne, og i årenes løb har jeg fået en fast skare at gæster, der kommer igen og igen for at ser den samme film fordi de bliver smittet af glæden,” fortæller Johanne Fridell.

West Side Story kan ses i Viften på søndag klokken 15. Billetter kan købes via viften.dk