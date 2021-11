Oplev julen i Tivoli med Lokal Nyt

Tivolis største og dyreste balletopsætning Snedronningen kan i år opleves til jul i Tivoli. På avisens facebookside kan du vinde billetter og turpas. Foto: Per Morten Abrahamsen

konkurrence Hvis du er vild med julens magi, og samtidig elsker suset fra rutsjebanen, så læs endelig videre. I samarbejde med Tivoli trækker vi nemlig lod om 2x4 billetter til den gamle have.

Af Pradisha Sharma (praktikant)

Oplev julemagien og kom til jul i Tivoli med årets tema ’hjerternes fest’. Julen er tilbage i Tivoli, og det bliver blandt andet med et gensyn af Tivolis største og dyreste balletopsætning snedronningen, hvor sanger Oh Land har skabt musikken og dronning Magrethe står bag scenografien og kostumerne.

Ovenpå sidste års ”aflysning af julen i Tivoli” og efter halvandet år med afsavn og nedlukninger er det ikke tilfældigt, at Tivolis tema for julesæsonen 2021 bliver Hjerternes Fest. Som altid vil den gamle have være badet i lys, og Tivoli oplyser, at der vil være tændt op mod en million lyspunkter, ligesom Tivoli forventer at bruge 10 tons gran på at pynte haven op. Årets lysdesign byder blandt andet på et lys ved Tivoli Søen, hvor gæsterne kan finde det største træ pakket ind i frostklart og vinterhvidt lys, som godt kan blive et eftertragtet Instagramspot.

Jul i tivoli er blevet en fast tradition. Faktisk er det 27 år siden, at Tivoli for første gang åbnede portene for en julesæson. Tivolis direktør, Susanne Mørch Koch, glæder sig til at byde gæsterne velkommen i den store forlystelsespark i København.

”Vi ved, at gæster fra hele Danmark er parate til at tage til København for at opleve den særlige julestemning i Tivoli, som mange sidste år gik glip af. Derfor har vi gjort os ekstra umage for at give vores gæster en klassisk juleoplevelse med et ambitiøst lysdesign, og så er der et gensyn med balletten Snedronningen,” siger hun.

Sådan vinder du billetter

Hvis du vil opleve julestemningen kvit og frit, har du nu muligheden for at vinde 2×4 billetter. I samarbejde med den gamle have udlodder vi nemlig billetter og turpas til to heldige læsere. For at være med i lodtrækningen skal du svarer på et spørgsmål på avisens Facebookside. Spørgsmålet lyder: Hvor mange tons gran bruger Tivoli, når der skal pyntes op? Vi trækker to vindere søndag den 5. december. Vinderne får direkte besked.