Ørbygård stemte mest på en skuffende aften

Ørbygård stemte mest, men stemmeprocenten var generelt skuffende. Det ærgrer Erik Nielsen, at borgerne ikke har benyttet sig af muligheden for at udtrykke deres meninger. Foto: Brian Poulsen

Skuffelse Rødovres borgere svigtede politikerne og blev væk fra valgstederne. Det betød den dårligste valgprocent i 20 år. Det gør den tidligere borgmester ked af det, at Rødovre-borgerne ikke har benyttet deres stemmeret.

Af Michael Hansen

På en aften, hvor Rødovres borgere udeblev i hobetal fra valgstederne og fulgte tendensen fra resten af landet tog stemmestedet på Ørbygård igen sejren, som det valgsted, hvor flest afgav deres stemme. Rødovre Skole pressede dog Ørbygård helt til det sidste, hvor kun 0,3 procent adskilte valgstederne. Det endte med 64,7 mod 64,4.

På tredjepladsen fulgte Tinderhøj et stykke efter med 61,6. Milestedet havde den laveste valgtilslutning med blot 46,7

Den laveste valgdeltagelse har overrasket alle, også den tidligere socialdemokratiske borgmester og bykonge Erik Nielsen er overrasket over den lave valgdeltagelse.

”Det kan være mange forskellige årsager til den lave valgdeltagelse. Nogle gange taler man om, at vejret spiller en rolle, men det kan ikke være tilfældet i år. Det gør mig faktisk ked af det, for valghandlingen er en vigtig del af vores demokrati. Det er vigtigt, at at man benytter sig af muligheden for at give udtryk for sin mening,” siger Erik Nielsen til Lokal Nyt til aftenens valgarrangement i Kulturhuset Viften.