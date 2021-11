Ø og SF afviser at vælte Britt Jensen, men kæmper om poster

Kort efter valgresultatet forelå var Peter Mikkelsen og Britt Jensen i en samtale, som muligvis havde noget at gøre med viceborgmesterposten. Foto: Brian Poulsen

Kommunalvalg SF er interesseret i en formandspost i en af de politiske udvalg, og Enhedslisten er lune på viceborgmesterposten. Begge partier afviste dog at vælte Britt Jensen efter valget.

Af Michael Hansen

Efter dagens valg, hvor Socialdemokratiet fik en vælgerlussing, mistede to mandater og tabte 6 procent, kunne der faktisk ske et scenarie, hvor de andre partier kunne lave en alliance og kuppe borgmesterposten fra Socialdemokratiet. For både Enhedslisten og SF havde flotte valg og scorede to mandater. Derfor øjnede de måske en chance for at få borgmesterkæden om halsen, men det scenarie afviser begge partier kategorisk, da de blev forelagt muligheden.

”Det er fuldstændig urealistisk at tænke i en konstituering uden om Britt Jensen som borgmester. Det ville betyde, at vi skulle lægge stemmer til, at der bliver ført en borgerlig politik, og det kommer ikke til at ske, ” fortæller Peter Mikkelsen fra Enhedslisten.

SF’s Kenneth Rasmussen stemmer i og fortæller, at den løsning overhovedet ikke kan komme på tale.

”Det vidste jeg, at du ville spørge om, men vi skal have lavet en aftale med Socialdemokraterne. Vi går op og forhandler med Socialdemokratiet, og jeg satser på, vi kan finde frem til et godt resultat.”

Kamp om viceborgmesterposten?

Noget, som måske kan give anledningen til knaster i den kommende konstituering, som foregår netop nu, er viceborgmesterposten. Den sidder Enhedslistens Peter Mikkelsen på, og den har han ikke i sinde at give fra sig. Allerede da det stod klart, at Socialdemokraterne ville gå tilbage, kunne man se borgmester Britt Jensen og Peter Mikkelsen i en dyb og vigtig samtale.

”Jeg frygter ikke at miste viceborgmesterposten. Jeg er sikker på, at vi finder en løsning, som gør, at den bliver på Enhedslistens hænder, ” forklarede Peter Mikkelsen.

Der går også forlydender om, at Socialdemokratiet nu også forhandler med De Konservative på rådhuset.

Vi følger med…