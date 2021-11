Nye corona-tiltag: Skal aflevere og hente børn udenfor

Incidenstallet i Rødovre Kommune har oversteget 400, og det betyder at myndighedernes anbefalinger, i forbindelse med høj lokal smitte, træder i kraft. Foto: Brian Poulsen

corona Rødovre Kommune har indført en række nye corona-tiltag som følge af den stigende coronasmitte. I kommunens dagtilbud skal forældre aflevere og hente børn udenfor, og i skolerne skal elever opdeles klassevist i undervisning, frikvarterer og pauser. ”Vi skal igen stå sammen for at knække kurven,” lyder det fra borgmester Britt Jensen (S).

Af Christian Valsted

Smitten stiger. Ikke bare i Rødovre, men i hele landet. Rødovre Kommunes incidenstal, antallet af smittede per 100.000 borgere, har længe været faretruende højt, og tallet er nu over 400, hvilket betyder at myndighedernes anbefalinger i forbindelse med høj lokal smitte træder i kraft. Det oplyser Rødovre Kommune selv på rk.dk.

Det betyder, at kommunen skal følge en række anbefalinger, og det får især betydning i kommunens dagtilbud og på kommunens skoler.

”Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og når vurderingen er, at udviklingen i smitten betyder, at der er brug for ekstra tiltag, så er det noget, vi skal tage alvorligt, både som kommune og som borgere. Som smittebilledet er nu, indebærer det, at vi går tilbage til nogle af de restriktioner, vi kender i blandt andet daginstitutioner og skoler,” oplyser borgmester Britt Jensen til Lokal Nyt.

Skal afleveres udenfor

I Rødovre Kommunes daginstitutioner betyder de nye restriktioner, at forældre skal aflevere og hente børn udenfor. Den praksis har været fastholdt i nogle institutioner, mens andre skal i gang igen. Desuden vil børnene blive opdelt i stuer eller teams for at mindske kontakten og dermed smitterisikoen, oplyser Rødovre Kommune. På skolerne vil eleverne blive opdelt klassevist i undervisning, frikvarterer og pauser. Desuden aflyses større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer som klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad vil i stedet blive holdt inden for den enkelte klasse.

”Vi sørger så vidt muligt for at holde børnene i faste grupper i deres klasser i skolerne og på stuerne i vores dagtilbud. Vi skal igen stå sammen for at knække kurven, og det har vi allerede vist, at vi kan, så jeg er ikke i tvivl om, at vi alle vil gøre det, der er nødvendigt. Vi er gode til at stå sammen i Rødovre, og det vil vi vise endnu en gang,” lyder det fra Britt Jensen.