Ny skolebygning er fyldt med fejl

Listen med fejl på den nye skolebygning ’Havehuset’ på Rødovre Skole er lang. I sidste uge måtte eleverne flytte ud igen. Foto: Brian Poulsen

sjusk Manglende ventilationsanlæg på toiletter, gulvvarme der ikke fungerer og træbeklædning der mangler finish. Listen med fejl på den nye skolebygning ’Havehuset’ på Rødovre Skole er lang. I sidste uge måtte eleverne flytte ud igen.

Af Christian Valsted

Efter flere måneders forsinkelse kunne Rødovre Kommune i oktober endelig markere indvielsen af en ny den indskolingsbygning på Rødovre Skole. Men dårligt var den røde silkesnor klippet over, før eleverne i 0. klasse måtte flytte ud igen.

”Vi havde glædet os til at få en ny bygning til de små poder, men havde aldrig forestillet os, at der kunne være så mange ting som kunne gå galt i processen,” lyder det i en mail fra en forælder til en elev på skolen, som Lokal Nyt har modtaget.

Bygningen skulle oprindeligt have stået klar i foråret, men problemer med at få leveret byggematerialer forsinkede byggeriet, så eleverne måtte starte skoleåret i andre lokaler. Efter indvielsen i oktober har en række fejl og mangler betydet, at eleverne måtte rykke teltpælene op igen og flytte tilbage i de gamle lokaler på skolen.

Formand: ”Det er totalt utilfredsstillende”

Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Flemming Lunde Østergaard Hansen (S), kalder sagen for dyb beklagelig.

”Det er dybt utilfredsstillende, at et byggeri, der skulle have været færdigt i foråret, stadig ikke er færdigt,” siger udvalgsformanden, der mener, at Rødovre Kommune er lidt på ’herrens mark’ i forhold til at have kunne ageret anderledes.

”Der er håndværkere der har haft helt reelle problemer med at få leveret materialer til tiden, men der er også håndværkere der har udført et stykke arbejde, som ikke er i orden,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen og nævner manglende ventilation på de nye toiletter og gulvvarme, som ikke fungerer efter hensigten, som to eksempler.

”Der er forskellige ting der ikke er i orden, og jeg kan kun sige, at det er totalt utilfredsstillende over for eleverne, forældrene og medarbejderne. Vi havde netop valgt at opføre en bygningsform, der skulle være ukompliceret. Vi har ikke gravet ud til kælder eller bygget i højden,” fortæller han.

I skrivende stund er eleverne i 0. klasse flyttet til lokaler på mellemtrinet, men det er planen at du forholdsvis hurtigt kan vende retur til Havehuset, da udfordringerne med ventilation på toiletterne er udbedret og udfordringerne med gulvvarme inden længe skulle være udbedret.