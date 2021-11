Ny café vil gøre op med køb-og-smid-væk-kulturen

Tag dine ødelagte ting under armen og kom til Repair Café på Islev Bibliotek lørdag den 4. december. På billedet ses Diana, Bent og Gitte, der er tre af de frivillige i caféen. Foto: Privat

nyt tilbud Genbrug hitter og på Islev Bibliotek vil en gruppe borgere nu sætte fokus på genbrug og bæredygtighed med en café, hvor du kan mødes med andre og få repareret dine ting.

Af Christian Valsted

Hvis din brødrister har kapituleret, eller der er kommet et hul i din jakke, er det nemt at skille sig af med det gamle og købe nyt.

Det vil en ny café på Islev Bibliotek imidlertid lave om på. Caféen hedder ’Repair Café’ og er startet af en gruppe borgere, der gerne vil gøre op med brug-og-smid-væk-kulturen og sætte fokus på genbrug og bæredygtighed. Samtidig er håbet at få skabt et socialt fællesskab, hvor lokale borgere kan mødes og hjælpe hinanden.

Lørdag den 4. december fra klokken 11-13 sidder de frivillige klar med skruetrækkere og sygrej for at hjælpe andre borgere med at fikse deres ting.

”Det er gratis at få repareret sine ting, men er der brug for reservedele, skal man selv medbringe dem. Lige nu har de frivillige erfaring med at fikse tøj og tekstiler,” siger Helle Kvist der er litteraturformidler på Islev Bibliotek.

Caféen mangler dine handy-hænder

De frivillige har ikke den store erfaring med digital elektronik, som hjælp med opsætning af mobiltelefoner og her kommer du måske ind i billedet. Hvis du hænderne rigtig skruet på, og er interesseret i at være frivillig i Repair Caféen på Islev Bibliotek, kan du kontakte Helle Kvist på mailen cn25496@rk.dk eller tlf. 36378500.