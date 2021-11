Nu skal der bookes tid til PCR-test igen

I morgen er det slut med at komme dumpende ind fra gaden og stille sig i kø til en PCR-test i Rødovrehallen. Det tidligere bookingsystem med at skulle have en testtid booket, træder atter i kraft. Foto: Brian Poulsen

Coronatest Fremadrettet skal man igen til at bestille en PCR-test på coronaprover.dk. Interessen for at blive testet er stor og for at undgå lange køer, skal man altså dukke op i et bestemt tidsrum.

Af Michael Hansen

Efter 10 dage, hvor folk har kunnet komme ind fra gaden og få stukket en podepind i halsen uden at skulle tænke over, hvornår på dagen de gjorde det, er slut. Fra og med i morgen skal folk på ny finde deres mobil, computer, tablet eller Ipad frem og gå ind på coronaprover.dk for at booke en tid til test. Her bliver det igen et krav at have booket en tid, hvis man vil testes for Covid. Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

På grund af den sidste tids smitte har styrelsen oplevet en stigende interesse for PCR-testen. Det har betydet, at køerne er vokset, blandt andet på testcentret i Rødovrehallen.

“Siden efterårsferien har vi set, at der er sket en markant stigning i efterspørgslen på pcr-test.Vi hører ude fra teststederne, at der kommer lang kø, fordi folk har en tendens til at komme på de samme tidspunkter i løbet af dagen,” siger Lisbet Zilmer-Johns, der er direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed.

Den flaskehals forsøger Styrelsen for Forsyningssikkerhed altså at komme til livs ved igen at indføre tidsbestilling på PCR-testen.

Afslutningsvis oplyser Styrelsen, at man i sidste år testede 110.000 danskere ved PCR-testmetoden. Den daglige makskapacitet er på 150.000, hvilket reelt betyder, at man det er muligt at opskalere antallet af daglige tests, når det bliver nødvendigt.

Ens testsvar vil som tidligere fremgå af sundhed.dk eller app’en min sundhed.