Misser er still going strong

Jørgen 'Misser' Jensen kan fejre 50-års jubilæum i spidsen for Rødovre Concert Band. Billedet er fra indvielsen af den nye musikskole i oktober måned. Foto: Per Dyrby

jubilæum Selv ikke et halvt århundrede på bagen kan afholde Jørgen 'Misser' Jensen fra at stoppe med at dirigere rundt med Rødovre Concert Band.

Af Michael Hansen

Søndag den 14. november runder Jørgen ‘Misser’ Jensen sit 50’ende tyvende år som dirigenten for Rødovre Concert Band.

Det fejrer Misser, som han blot kaldes, ved at gribe dirigentstokken og dirigere sit band til at ramme de taktslag ved en jubilæumskoncert, der foregår i Viften klokken 16.

Under Missers kunstneriske ledelse har han og bandet vundet sig til store sejre ved Danmarks- og Europamesterskaber, foruden store kunstneriske oplevelser ved orkestrets egne koncerter og turneer i ind- og udland. Dette har han gjort ved siden af en flot karriere som klarinettist, blandt andet som soloklarinet i Danmarks Radios Symfoniorkester. At Misser har fastholdt bandets høje kunstneriske niveau i så mange år, er de meget taknemmelige for, og stolte af, i Rødovre Concert Band.

Sønnen er med som solist

Det er med stor glæde og en smule ærefrygt, at Rødovre Concert Band fejrer Missers store jubilæum med en festkoncert i Viften.

Centralt i koncerten står Johan de Meijs 4 symfoni ‘Sinfonie der Lieder’. De Meij er en gammel ven af bandet som de har arbejdet sammen med mange gange. Denne gang kommer han for at fejre sin gamle ven, Misser, og for at dirigere sin egen symfoni. Sammen med bandet synger også Rødovre Korskoles Ungdomskor.

Misser kommer selvfølgelig også selv på podiet for at dirigere bandet. Blandt andet spiller bandet sidste del af Porto de Saudades, et storværk skrevet af den portugisiske komponist Nelson Jesus. Med sensuelle danse og smukke melodier beskriver musikken den portugisiske by Porto. Slutningen af værket er en vild dans, der udgør en flot finale på værket.

Det bliver desuden i familien, når Missers søn Victor Koch er solist i værket Vernal Equinox af Mel Broiles Og medvirker til fejring af sin far. Victor debuterede tidligere i år fra det kongelige danske musikkonservatorium København og sidder til dagligt som 2. solotrompetist i Odense Symfoniorkester.