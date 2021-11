Minister fik et strejf af sydens sol på plejehjem

Astrid Krags besøg handlede blandt andet om, hvordan plejehjemmene i Rødovre skaber livskvalitet for beboerne. Foto: Privat

ministerbesøg Hvordan ser det gode ældreliv ud i Rødovre? I sidste uge fik social- og ældreminister Astrid Krag (S) syn for sagen, da hun besøgte plejehjemmet Ørbygård. Under besøget afprøvede hun blandt andet plejehjemmets solrum.

Af Christian Valsted

Plejehjemmet Ørbygård har i de senere år gennemgået en omfattende ombygning for mere end 200 millioner kroner.

I dag rummer plejehjemmet 82 tidssvarende plejeboliger, der er bedre indrettet med større badeværelser og terrasser ved fællesrummene.

Ombygningen var færdig i 2020, og i sidste uge fik social- og ældreminister Astrid Krag et indblik i, hvordan det gode ældreliv tager form i Rødovre.

Ministeren blev vist rundt af borgmester Britt Jensen og Ørbygårds forstander Helga Skovmand Eriksen, og på gangene hilste Astrid Krag på nogle af beboerne over en kop morgenkaffe.

Rødovre Kommune oplyser, Astrid Krag besøgte plejehjemmet for at se, hvordan plejehjem i dag, i højere grad end tidligere, giver mulighed for et godt og aktivt ældreliv. For eksempel har beboerne på Ørbygård rummelige boliger og en gårdhave, hvor de kan styrke bevægelighed og motorik.

Ros for bad og en tur i solen

Rødovre var en af landets første kommuner, der indførte muligheden for et dagligt bad for borgere, der modtager hjemmepleje, og det roste ældreministeren under besøget.

”Det er nogle virkelig interessante ting, der er gang i for de ældre her i Rødovre. Her tilbydes de ældre i hjemmeplejen et dagligt bad, og der er fokus på høje normeringer på plejehjemmene. Alle ældre fortjener en værdig pleje og et aktivt liv til det sidste. På Plejehjemmet Ørbygård kan vi se, hvordan man med moderne indretning både ude og inde kan medvirke til det. Det er rigtig godt at se,” lød det fra social- og ældreminister Astrid Krag under besøget.

Et besøg hvor hun også fik tid til at læne sig tilbage og mærke varmen i kinderne. Sammen med borgmester Britt Jensen afprøvede hun nemlig Ørbygårds solrum. Det specielle rum giver, ud over et strejf af sydens sol og strande, beboerne mulighed for at få solens varme og gavnlige effekter uden de skadelige stråler.



Minister Astrid Krag fik et strejf af sydens sol på Plejehjemmet Ørbygård. Foto: Presse