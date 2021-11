Millionregn faldt over Rødovrehallen og udsatte børn

Kasper Hjulmand og Christian Eriksen i Rødovrehallens cafeteria efter afslutningen af programmet 'Alle vores børn - side om side'. Foto: Per Arnesen / TV 2

indsamling Danskerne bakkede flot op om udsatte børn og deres familier, da TV 2 søndag aften sendte det nye indsamlingsprogram ’Alle vores børn – side om side’ live fra Rødovrehallen. I de kommende uger fortsætter ’Alle vores børn’-indsamlingen hos ’Go’ morgen Danmark’ – nu med til julehjælp til børnefamilier i udsatte positioner.

Søndag rullede indsamlingsshowet ‘Alle vores børn – side om side’ over skærmen på TV2. De opmærksomme seere ville helt sikkert have noteret sig, at omgivelserne virkede bekendte, og det var helt korrekt for showet, som samlede penge ind til udsatte børn, foregik i Rødovrehallen og havde Melvin Kakooza som vært. Indsamlingsshowet er blevet til i et samarbejde med Fodboldfonden, Røde Kors og TV 2 og var det første af sin slags. Programmet, som varede to timer, blev en bevægende og gribende aften, hvor danskerne ydede en stor opbakning til børn i udsatte positioner.

Hele 9.040.262 millioner kroner blev indsamlet, og de penge vil hjælpe 6.357 danske børn i udsatte positioner.

”Det har været helt fantastisk at se Danmark samles om denne vigtige sag her til aften. Vi er i Fodboldfonden både stolte og beærede over at have været initiativtager til dette og, mest af alt, helt konkret at kunne hjælpe en masse børn der har brug for det,” siger Stine Schmeichel fra Fodboldfonden.

Bag Fodboldfonden står hustruerne til nogle af Danmarks store landsholdsprofiler i fodbold, Stine Schmeichel, Michelle Delaney og Sabrina Kvist Jensen, der er gift med henholdsvis Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og Christian Eriksen, samt Louise Janniche.

Mange kendte

I anledningen af indsamlingsshowet var rigtig mange nuværende eller tidligere landsholdslegender dukket op. Blandt andet var Christian Eriksen og Peter Schmeichel, samt den nuværende landstræner Kasper Hjulmand forbi for at fortælle og sprede det vigtige budskab om, at børn i udsatte positioner skal hjælpes. Udover de mange interviews med kendte bød aftenen også på håbefulde og rørende indslag med udsatte børn, der blev overrasket med store oplevelser, som de ikke havde prøvet før. En af dem var pigen Katrine, der fik sit ønske om at holde en stor fødselsdagsfest opfyldt.

Hos Røde Kors glæder generalsekretær Anders Ladekarl sig over samarbejdet ’Alle Vores Børn – side om side’, som vil komme til at gøre en stor forskel for udsatte børn både nu og fremover.

”Nu er starten gået til en langsigtet indsats. Allerede i ugerne op til indsamlingsprogrammet, men også her i aften (søndag red.), har vi kunnet mærke stor opbakning til at hjælpe udsatte børn og deres familier herhjemme. Og i aften (søndag red.) har vi fået mulighed for at sætte et vigtigt fokus på den virkelighed, mange børn befinder sig i hver eneste dag. Både opmærksomheden, engagementet og de mange penge, som danskerne bidrager med, kommer til at gøre en kæmpe forskel for udsatte børn i Danmark,” siger Anders Ladekarl.

I løbet af udsendelsen blev der trukket lod om helt særlige præmier, herunder en glemmekasse med unikt og signeret fodboldrekvisitter samt fodboldture til Kasper Schmeichels klub, Leicester, og til Thomas Delaney og hans klub i spanske Sevilla.

Efter at søndagens program er slut, fortsætter ’Alle vores børn’-indsamlingen i ’Go’ morgen Danmark’ og ’Go’ aften LIVE’ helt frem til torsdag 23. december. I denne del af indsamlingen går midlerne udelukkende til julehjælp til børnefamilier i udsatte positioner.