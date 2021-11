Mighty Bulls vandt dramatisk opgør over Rungsted Seier Capital

Brendan Harms scorede på straffeslag, og sikrede RMB en 4-3 sejr over Rungsted Seier Capital. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Mighty Bulls vandt en fortjent 4-3 sejr over Rungsted Seier Capital, efter et dramatisk og hektisk opgør, der måtte ud i forlængelse og straffeslag.

Af Flemming Haag

Rødovre stillede op til kampen mod Rungsted Seier Capital, uden en skadet William Rørth, Alberto Pison Stærmose og Jonatan Nielsen.

John Muse starter i Rødovres mål.

Kamp nummer to på to dage, ”i kampen om Sjælland” var Rungsted Seier Capital på besøg i Rødovre Centrum Arena lørdag aften.

Efter et lige opgør i Bitcoin Arena fredag aften, måtte Mighty Bulls forlade isen med et 1-3 nederlag, og der er derfor lagt op til revanche for Mighty Bulls på hjemmebanen, i returopgøret lørdag aften.

God start for Mighty Bulls.

Rødovre lagde tryk på fra kampens start, og fik en ønskestart. Efter et minuts spil, fik Brady Vail serveret en pasning fra Brendan Harms som Vail sendte ind bag David Grubak i gæsternes mål.

Der var mere fart og intensitet fra kampens start, end i gårsdagens opgør, og der blev afsluttet flittigt i begge ender.

Lasse Carlsen trak kampens første udvisning for Cross-Checking, hvor der var spillet fem minutter. Rungsted var ikke i nærheden af en scoring, i deres overtalsspil.

Midt i perioden fik Rungsteds Nikolaj Rosenthal en breakaway, men John Muse var på plads. Kampen fortsatte i højt tempo, og kun godt spil af de to keepere forhindrede yderligere scoringer. Tættest på, var Brady Vail med et forsøg på stolpen.

Tre minutter inden pausen fik Rungsteds Frederik Bjerring to minutter for Hooking, fulgt op af en dobbelt udvisning til Rungsteds Joachim Holten-Møller der Cross-Checkede Brady Vail som også fik to minutter.

Rødovre fik ikke omsat sit overtalsspil til chancer, så de to hold kunne gå til pause med en 1-0 føring til Mighty Bulls, efter en lige, tempofyldt og underholdende første periode.

Jævnbyrdig anden periode.

Anden periode begyndte jævnbyrdigt i spil, uden de helt store chancer. Spillet bølgede frem og tilbage uden, at de to keepere blev testet for alvor.

Seks minutter inden pausen, havde Brendan Harms et god afslutning, som voldte problemer for David Grubak, i gæsternes mål. Umiddelbart efter, udlignede Rungsteds Rasmus Thykjær Andersson. Så kom der tænding på kampen.

Oliver Dame-Malka og Andre Pison udvekslede slag, så begge måtte til afkøling i straffeboksen. Efter Rungsteds udligning, fik gæsterne skabt trafik i Rødovres zone, og var tæt på scoring i flere tilfælde.

Hektisk tredje periode.

Rødovre kom rigtig godt ud til tredje periode, vandt pucken efter Faceoffs, Gustav Berling lagde en tværpasning til Oliver Kjær, som first timede pucken i mål. Der var spillet 16 sekunder. Mighty Bulls havde fart på skøjterne og lagde et tungt pres i Rungsteds zone.

En levende start på tredje periode med fart og intensitet. Magnus Carlsen lagde en pasning til Maksim Popovic, som fra tæt hold afsluttede lige på Rungsted keeperen. Rødovre fik udbytte af sit massive pres, da Jonathan Brinkmann øgede til 3-1, otte minutter inde i tredje periode.

Rødovre fortsatte presset og pucken sværmede om gæsternes mål, og stemning steg i Arenaen.

Mod slutningen fik Rungsted en overtals mulighed, da Johan Lundgreen fik to minutter for Hooking. Rungsted fik reduceret i sit powerplay på mål af Rasmus Thykjær Andersson.

Rungsted tog Time Out.

Så blev det Oliver Dame-Malkas tur til at tage plads i straffeboksen, og fortsat Rungsted powerplay.

Da der resterede et minut af kampen, erstattede Rungsted David Grubak med en markspiller, og det gav resultat i spil seks mod fem, da Nikolaj Rosenthal hamrede pucken op i målhjørnet, og udlignede til 3-3, i en hektisk slutfase. Kampen skulle ud i forlængelse.

En meget underholdende forlængelse, med tempo og intensitet. Da der resterede et minut af forlængelsen fik Rungsteds Marcus Olsson to minutter for tripping, og Rødovre i spil fire mod tre. Rødovre tog time Out, med det lykkedes ikke, at sætte en afgørende scoring.

Kampen skulle afgøres på straffeslag.

Brendan Harms som Rødovres første skytte sendte pucken i mål, Ryan Lowney fulgte op, og omsatte sit forsøg i mål. John Muse tog samtlige Rungsted forsøg.

En fortjent sejr til Mighty Bulls i en underholdende og tæt ishockeykamp med en spændende og hektisk afslutning. Det er ishockey når det er bedst, og hjemme publikummet kunne gå tilfredse hjem.

Mighty Bulls næste kamp:

Tirsdag den 23. november kl. 18:00 mod SønderjyskE i Frøs Arena.