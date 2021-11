Mighty Bulls tog point fra topholdet

Nicklas Carlsen blev eneste målscorer i 1-2 nederlaget til Aalborg Pirates. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Top mod bund i Aalborg, hvor Mighty Bulls var på besøg. Det blev til endnu et 1-2 nederlag efter forlænget spilletid, i et tæt opgør, der blev overværet af 2854 tilskuere. I kampen om at slutte grundspillet blandt de otte bedste, har Rødovre nu 10 point op til Odense og Rungsted.

Af Flemming Haag

Udvisninger: 09:40 Oliver Dame-Malka, Rødovre (Delaying the Game) 22:02 Jonas Jakobsen, Aalborg (Too many men on the ice) 29:31 Anders Koch, Aalborg (Hooking) 58:16 Lasse Bo Knudsen, Aalborg (Slashing) 58:16 Ryan Lowney, Rødovre (Roughing)

Rødovre Mighty Bulls stiller op til kampen mod Aalborg Pirates, uden Jonatan Nielsen.

William Rørth starter i Rødovres mål.

En start på kampen i Aalborg, hvor der ikke skete de store ting. Første afslutning i kampen kom fra Oliver Kjær. Midt i perioden, var begge hold noteret for tre afslutninger.

I tiden 09:40 fik Rødovres Oliver Dame-Malka to minutter i straffeboksen. Det blev en dyr udvisning, da Aalborg kom på 1-0 i powerplay ved Charlie Curti. Efter scoringen, fik Aalborg mere fart på skøjterne, og skabte en del trafik i Rødovres zone, og var tæt på scoring i flere situationer. En første periode hvor der blev skabt for få målchancer, og spillet uden intensitet.

Rødovre fik en overtals mulighed kort inde i anden periode. Det blev kun til en enkelt afslutning fra Brendan Harms, i et powerplay der ikke fungerede.

Midt i perioden tilspillede Rødovre sig en god mulighed, da Jonathan Brinkmann sendt pucken skråt bagud til Brady Vail, som afsluttede lige på Georg Sørensen i Aalborgs mål.

Rødovre var tæt på kort efter, men Oliver Klær blev hooket inden han fik afsluttet, og ny powerplay mulighed til Rødovre. Eneste afslutning i Mighty Bulls overtalsspil, havde Aalborgs Lasse Bo Knudsen, hvor William Rørth var på plads. Næste gode RMB mulighed fik Maksim Popovic, som afsluttede lige på Georg Sørensen.

En lige anden periode uden tempo og nerve, hvor Mighty Bulls havde flere gode muligheder, men mangler skarpheden.

Mighty Bulls fik en fin start på tredje periode, med en scoring efter 49 sekunder. Maksim Popovic sendte et slagskud mod mål, som Georg Sørensen fik pareret, Nicklas Carlsen opfangede riposten, som blev sendt i mål.

Aalborg jagtede en scoring, og skabte en masse trafik foran William Rørths mål. Midt i perioden var stillingen fortsat 1-1, hvor Aalborg var mest på pucken, men Rødovre kom frem til afslutninger fra Alberto Pison og Brendan Harms, der testede Georg Sørensen.

Mighty Bulls defensiv arbejde hårdt, og holdt hjemmeholdet fra, at tilspille sig åbne muligheder. Da der resterede to minutter af kampen, havde Brady Vail en god mulighed. Umiddelbart efter blev Ryan Lowney og Lasse Bo Knudsen uenige, og udvekslede slag, der resulterede i to minutter i straffeboksen, og spil fire mod fire.

Der blev ikke scoret yderligere, og kampen skulle ud i overtid i spil tre mod tre. Der var kun spillet 13 sekunder i forlængelsen, da Julian Jacobsen sendte pucken forbi William Rørth.

Mighty Bulls næste kamp.

Tirsdag den 16. november kl. 20:15 mod Esbjerg Energy i Rødovre Centrum Arena.