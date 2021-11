Mighty Bulls tabte slaget om Sjælland

Jonatan Nielsen scorede Mighty Bulls enlige mål, i nederlaget til Rungsted Seier Capital. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Det lykkedes ikke for Mighty Bulls at følge op på tirsdagens sejr over Esbjerg Energy, da det blev til et 1-3 nederlag til Rungsted Seier Capital, efter et jævnbyrdigt opgør i Bitcoin Arena. Mighty Bulls har mulighed for at revancherer fredagens nederlag i morgen lørdag, da Rungsted Seier Capital kommer på besøg i Rødovre Centrum Arena.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls har som erstatning for Julius Persson, der er vendt hjem til Karlskoga, hentet den svenske forward Gustaf Berling til truppen.

Gustaf Berling har de tre seneste sæsoner spillet i den bedste norske liga, og får sin debut for Mighty Bulls i aftenens kamp mod Rungsted Seier Capital, i Bitcoin Arena.

Det bliver en travl weekend, med dobbeltopgør mellem Rungsted Seier Capital og Rødovre Mighty Bulls i ”slaget om Sjælland”, hvor Rungsted Seier Capital er ubesejret siden september 2019.

Rødovre stillede op til kampen mod Rungsted Seier Capital, uden en skadet William Rørth.

John Muse starter i Rødovres mål.

Jævnbyrdig første periode.

En jævnbyrdig åbning på kampen, uden de store chancer. Rungsted vandt en Faceoff i Rødovres zone, hvor en afslutning fra Marcus Olsson, blev styret i mål af Frederik Bjerrum, hvor der var spillet fire minutter. Et minut senere, fik Maksim Popovic to minutter for Slashing.

Rungsted fik lagt et tryk i kampens første powerplay, og spillede sig frem til flere gode chancer, men John Muse var på plads.

Brady Vail mistede pucken i en uprovokeret situation i egen zone, og det takkede Frederik Bjerrum for, og lage pucken til Donat Szita der i fri position sendte pucken i mål, til stillingen 2-0 tolv minutter inde i perioden.

Fem minutter inden pausen trak Rungsted sin første udvisning. Rødovre fik sat sit powerplay godt op, Oliver Kjær sendte en pasning tilbage til Jonatan Nielsen, som sendte et slagskud ind bag David Grubak. Umiddelbart inden scoringen, fik Rungsted endnu en udvisning, da Grubak hold fast i Nicklas Carlsens stav. Rødovre pressede voldsomt på, og afsluttede filitigt, som resulterede i en scoring af Brendan Harms, som fik sin scoring annulleret, da Rungsteds keeper David Grubak, blev generet i målfeltet.

Et halvt minut inden pausen trak Rungsted sin tredje udvisning, og Rødovre starter anden periode i overtal, efter en tempofyldt og underholdende første periode.

Målløs anden periode.

Rødovre fik ikke udnyttet overtalssituationen fra starten af anden periode, som åbnede jævnbyrdigt, uden de store chancer.

Midt i perioden fik Rungsted et mål annulleret, da John Muse blev generet i målfeltet. Efter en jævn periode, hvor der ikke skete de store ting, kom der mere tænding på i slutningen af perioden. Magnus Povlsen fik to minutter for Hooking, seks minutter inden pausen. En stærk Rødovre defensiv, forhindrede Rungsted i at komme frem til afslutninger, og en jævn anden periode sluttede uden scoringer.

Sen Rungsted scoring.

Der var tempo på fra starten af tredje periode, uden de helt store chancer. Jonatan Nielsen og Brendan Harms havde de bedste Rødovre forsøg, men David Grubak blev ikke sat på de store prøver.

Ligesom i anden perioden, steg intensiteten de sidste minutter af perioden. Brady Vail havde et godt forsøg, hvor Rødovre pressede på for at få udlignet.

I tiden 58:40 erstatter Rødovre John Muse med en markspiller. Rødovre mister pucken i Rungsteds zone, hvor Nikolaj Rosenthal skøjter alene mod Rødovres mål, bliver presset af Ryan Lowney og lægger pucken til Henrik Hetta, som scorer i tomt mål, og 3-1 til Rungsted, efter et jævnbyrdigt opgør.

Der er lagt op til revanche i morgen lørdag, hvor der er returopgør i Rødovre Centrum Arena.

Mighty Bulls næste kamp:

Lørdag den 20. november kl. 19:30 mod Rungsted Seier Capital i Rødovre Centrum Arena.