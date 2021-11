Mighty Bulls sejr efter imponerende comeback

Johan Lundgren leverede en stor kamp, med to scoringer, i sejren over Odense Bulldogs. Foto: Brian Poulsen

Ishockey I en underholdende, spændende og intens ishockeykamp vendte Mighty Bulls et truende nederlag til sejr, efter straffeslag. Det var Mighty Bulls fjerde sejr i træk på hjemmebane, og Magnus Sundquist mandskab, nærmer sig den vigtige ottendeplads.

Af Flemming Haag

Inden aftenens opgør, overrakte Rødovres borgmester Britt Jensen på vegne af Team Rødovre, kr. 100.000,- til Rødovre Mighty Bulls.

Halvvejs i grundspillet, venter der et vigtigt opgør mod Odense Bulldogs i aftenens kamp i Rødovre Centrum Arena, om en placering, der giver adgang slutspillet. Mighty Bulls har inden aftenens opgør ni point op til Odense Bulldogs på syvende pladsen, og otte point til Rungsted Seier Capital på ottende pladsen. En sejr til Mighty Bulls vil skabe fornyet spænding, om den vigtige ottende plads.

Rødovre stillede op til kampen mod Odense Bulldogs, uden William Rørth og Alberto Pison Stærmose.

John Muse starter i Rødovres mål.

God Mighty Bulls periode.

Spændende var det i Rødovre Centrum Arena, hvor Mighty Bulls lagde hårdt ud fra første puckkast. Odense Bulldogs var mere afventende, og viste farlighed på kontra, hvilke der var nogle stykker af.

Rødovre havde afslutninger fra Oliver Kjær, Jonathan Brinkman og Brady Vail, men Albert Adamsen i Odenses mål, var på plads. Maksim Popovic trak kampens første udvisning efter seks minutter. Sikkert undertalsspil af Mighty Bulls, og ingen farlige Odense afslutninger.

Rødovre var fortsat mest i puckbesiddelse, og tilspillede sig gode afslutningsmuligheder, uden den nødvendige skarphed.

Mighty Bulls i overtal, hvor der var spillet tolv minutter, men det lykkedes ikke for ”Tyrene”, at få sat sit powerplay op.

Det stod ikke mål med spillets fordeling, at Odense Bulldogs kom foran på Topi Piipponen scoring, fire minutter inden periodepausen, hvor Mighty Bulls defensiv så meget passiv ud.

Stærkt Mighty Bulls comeback.

Allerede efter 26 sekunder i anden periode, fik Oliver Kjær to minutter for Hooking, og Rødovre i undertal. Rødovre holdt Odense fra scoring i undertal. Oliver Kjær var lige kommet på isen, da Topi Piipponen øgede Odenses føring til 0-2. Skidt start på anden periode for Mighty Bulls.

Efter scoringen, skabte Odense meget trafik i Rødovres zone, hvor John Muse blev testet. Rødovre kunne ikke finde rytmen, og var konstant under pres.

Seks minutter inde i perioden, tog Magnus Sundquist en nødvendig Time Out. Efter Time Outen, kom Rødovre mere med i spillet, men kunne ikke åbne op for Odenses stærke defensiv.

Tre minutter inden periodepausen, trak Rødovre endnu en udvisning, da Magnus Carlsen fik to minutter for Tripping.

Det blev 0-3 i Rødovres undertalsspil, da Odenses Mathias Mølgaard alene med John Muse, sendte pucken i mål. I slutfasen kom der fart på Rødovre. Først ved Johan Lundgren, der skabte nyt håb med sin reducering til 1-3, og 20 sekunder inden pausen, sendte Brady Vail et slagskud ind bag Albert Adamsen. Et stærkt comeback af Mighty Bulls i slutningen af perioden, efter en periode, hvor der stod Odense på det hele.

Afgjort efter straffeslag.

Med de to sene Rødovre scoringer i slutningen af anden periode, var der lagt op til en spændende tredje periode. Skulle Rødovre være seks eller tolv point efter Odense, når kampen blev blæst af?

Odense fik en stor mulighed, da Mark Auk fik en breakaway, men John Muse leverede en stor og vigtig redning.

Rødovre fik en ny overtalsmulighed, da der var spillet fire minutter af perioden, men et sikkert Odense boksplay, holdt Mighty Bulls fra at komme til afslutninger.

Rødovre lagde et tungt pres i gæsternes zone, men fik ikke spillet frem til afgørende afslutninger. En storspillende Johan Lundgren gjorde det igen. Efter et par elegante driblinger, lagde han elegant pucken ind bag Albert Adamsen til stillingen 3-3, hvor der resterede otte minutter, og der var lagt op til en spændende afslutning.

Der opstod lidt skærmydsler efter scoringen, i forbindelse med, at Odenses Anton Schou fik to minutter for Tripping. Rødovre fik ikke udbytte af sit powerplay, men fortsatte presset i Odenses zone.

Ingen af holdene fik sat en afgørende scoring i slutfasen, så kampen skulle ud i forlængelse, i spil tre mod tre.

Ingen scoringer i de fem minutters forlængelse, så kampen skal afgøres på straffeslag.

Brendan Harms scorer på første straffeslag, Ryan Lowney misser sit forsøg, Johan Lundgren misser. John Muse tager sig af alle Odenses forsøg, og Rødovre vinder 4-3, efter et imponerede comeback og bagud 0-3, efter en underholdende og spændende ishockeykamp.

Mighty Bulls næste kamp.

Fredag den 3. december kl. 18:00 mod Herlev Eagles i Spar Nord Arena, Herlev