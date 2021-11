Mighty Bulls nullede top 3 hold

Brendan Harms lukkede og slukkede kampen med sin scoring i tomt mål til 3-0, da der resterede fire sekunder. Foto: Brian Poulsen / arkiv

Efter Sundquist har overtaget roret, har Mighty Bulls taget point fra de tre tophold. Fremgangen på isen toppede i aften, da Frederikshavn blev sendt hjem uden at score, mens tyrenes Brady Vail, Oliver Kjær og Brendan Harms fandt vej til nettet. På mandag venter en vital kamp, når Metalligaens nummer 8, Odense, kommer på besøg.

Af Peter Fugl Jensen

Siden trænerskiftet hos Mighty Bulls er der vist fremgang på isen kamp efter kamp, hvis man lige tager RMBs onde ånd, SønderjyskE, ud af ligningen. Fremgangen toppede denne fredag aften, hvor rækkens nummer to, Frederikshavn, gæstede Arenaen og fik stryg. Ok, stryg og stryg, men det var RMBs største sejr længe.

De positive takter er set, men tyrene har lige manglet den sidste skarphed, de afgørende detaljer i spillets slutfase eller coolness, når det virkelig gjaldt.

Men det hele var der i aften. Skarphed, de afgørende detaljer og ikke mindst coolnes.

Skarpheden viste Oliver Kjær, da han scorede til 2-0 i 3. periode, da gæsterne kom hårdt ud og lagde et tungt pres på Rødovre, der scorede på den første mulighed i perioden. Det er skarphed.

Coolness blev også vist i 3. periode under det føromtalte pres af vendelboerne, for selvom gæsterne pressede på, så fortsatte hjemmeholdet med at spille hockey i egen zone, ingen panik.

Man forsøgte sig eksempelvis med back til back spil bag målet – selvom Frederikshavn lagde et højt pres -, for at finde en forward i fremdrift – hele tiden spille hockey – ingen panik. Hold nu op, det var en fornøjelse og det gav heldigvis pote.

De afgørende detaljer var et bundsolidt spil i zonerne. I de to første perioder var Rødovre virkelig stærkt spillende i midtzonen, hvor de stod stærkt, skøjtede godt og hele tiden sørgede for hurtig tilbageløb (backchecking) og det er altså, efter min mening, en kæmpe forskel fra tiden under den nuværende træner og før Sundquist kom til.

I 3. periode var spillet i egen zone bundsolidt og bortset fra en fremragende pasning ind til gæsternes Mark McNeill, som firsttimede pucken ind på John Muse, der leverede en redning af høj, høj klasse, så var gæsternes afslutninger aldrig 100% farlige, fordi der blev afsluttet fra positioner, hvorfra John Muse kunne se pucken hele vejen. Eller pucken blev blokeret på vej mod målet.

Midt i 2. periode tog jeg mig selv i at tænke, at nu begår en af vores udenlandske backs snart en grum fejl, der koster mål. Men nej, det blev omvendt.

Gæsternes Eemeli Räsänen udviste toparrogance, da han valgte at drible alene foran eget mål. Rødovres ’unsung hero’ Jesper Horsted leverede en perfekt forechecking, da han fik prikket pucken over til Brady Vail, der takkede for den gratis chance og scorede til 1-0.

Det var en vigtig detalje i en afgørende fase af kampen, for det var afgørende at komme foran 1-0 i denne kamp.

Det var i øvrigt godt, at Vail fik scoret, da han kort forinden havde misset en friløber, men så havde han også læst en storspillende Mathias Seldrup i gæsternes mål.

Fortjent sejr

Set over hele kampen var Rødovres sejr fortjent. I en intens 1. periode var Rødovre dominerende, skabte flest chancer, men dog uden at være rigtig farlige. Det var Frederikshavn godt nok, da de havde periodens to største chancer, da Jesper Jensen brændte straffeslag, som Ryan Lowney var tvunget til at begå.

Desuden blev tilbagevendte Alexander Bumagin spillet fri foran mål, men han missede den store mulighed, så hjemmeholdet kunne ånde lettet op. Men det havde godt nok også været en kold klud i hovedet på Rødovre, der var bedst spillende.

Det var hjemmeholdet også i den midterste periode, godt hjulpet på vej af fire minutter i overtal (det var i øvrigt håbløst powerplay). En periode, hvor Rødovre ofte har været sat under pres, men ikke i aften. Det var faktisk i underkanten, at RMB kun vandt perioden 1-0, et eller måske to mål mere havde været ganske retfærdigt efter spil og chancer.

En af de vigtige dele af spillet er trafik foran mål, hvilket ikke er Rødovres spidskompetance, men i denne periode var det faktisk ganske fint. Det gav også nogle farlige situationer, der med lidt tur i den havde givet bonus i form af et mål.

Vigtigste kamp længe

Man kan sige, at Rødovre har været pivheldige, efter Magnus Sundquist er kommet til, for man hører gang på gang, at modstanderne lige har spillet sæsonens dårligste kamp eller tilsvarende, når de har mødt Rødovre.

Først spillede Herning virkelig skidt, da de vandt 1-2 på straffeslag i Rødovre, så spillede Aalborg, ifølge Julian Jakobsen, sæsonens dårligste kamp, da nordjyderne vandt 2-1 efter overtid i den nordjyske hovedstad.

Siden tabte Esbjerg 1-3 i Rødovre efter deres dårligste præstation i år og i aften kom Frederikshavn ikke ud af bussen, ifølge Sebastian Brinkmann.

Jeg køber den ikke, kære jyske spillere. I har mødt et bundhold, der er forvandlet og endelig lever op til forventningerne om en jævnbyrdig liga, hvor der ikke er så langt mellem top og bund. Og Rødovre er især blev stærke i midtzonen og har fået mere coolness mht. spillet i egen zone. RMB er ikke længere et dårligt hold.

Der må derfor forventes et topmotiveret rødovremandskab, når de på mandag tager mod Odense Bulldogs, der er placeret lige over Mighty Bulls. Der er seks point mellem de to hold, så det siger sig selv, at der venter en vaskeægte bundgyser, hvor en sejr til Rødovre for alvor vil give dem kontakt til holdene over dem.

For med en sejr over fynboerne vil der kun være tre point op til 8. pladsen og sølle ni point til femtepladsen. Der er så meget på spil på mandag og tyrene har fortjent, der kommer mere end 1.000 tilskuere på lægterne.