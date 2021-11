Mighty Bulls brød negativ stime

Magnus Carlsen øgede til 3-0 i anden periode i sejren over Esbjerg Energy. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Rødovre Mighty Bulls vandt sin første sejr siden den 15. september efter 13 nederlag i træk, da det blev til en fortjent 3-1 sejr over Esbjerg Energy.

Af Flemming Haag

Frederik Kaels, spiller kamp nummer 100 for Mighty Bulls mod Esbjerg Energy. Rødovre Mighty Bulls, har ophævet samarbejdet med den svenske center Julius Persson, som vender tilbage til Karlskoga, hvor han tidligere har spillet.

Rødovre stillede op til kampen mod Esbjerg Energy, uden en skadet William Rørth.

John Muse starter i Rødovres mål.

Lige første periode uden scoringer.

En åbning på kampen, hvor Esbjerg havde et lille spillemæssigt overtag. De to hold fik ikke testet de to keepere, da der ikke blev spillet frem til kvalificerede afslutninger.

Ni minutter inde i perioden, fik Johan Lundgreen to minutter for Tripping. Sikkert undertalsspil af Mighty Bulls, og ingen scoringer midt i perioden. Rødovre kom meget bedre med efter undertalsspillet, og havde flere gode afslutninger, med Frederik Kaels afslutning på stolpen, fulgt op af et gode forsøg af Johan Lundgren og Brady Vail, men gæsternes keeper Eamon McAdam var på plads.

En lige og lidt rodet første periode, uden scoringer.

Stærk anden periode af Rødovre.

Rødovre kom bedste ud til anden periode, med afslutninger fra Brendan Harms og Frederik Kaels, men manglede kvalitet i afslutningerne.

Rødovre fik udbytte af sit overtag, da Jonathan Brinkman lagde en tværpasning til Magnus Povlsen som fandt Brady Vail, der styrede pucken i mål. En fortjent føring, seks minutter inde i anden periode.

Umiddelbart efter kom Magnus Povlsen i infight med Esbjergs Craig Puffer, og de fik begge to minutter for Roughing, og spil fire mod fire.

Rødovre var fortsat mest på pucken, og det resulterede i endnu en scoring, da Brady Vail lagde en baghåndspasning til Brendan Harms, der first timede pucken ind bag McAdam. To minutter senere blev det 3-0 da Oliver Kjær sendte et slagskud mod mål, og Magnus Carlsen sendte riposten fra McAdam i mål. En overbevisende Rødovre periode.

Oliver Kjær fik to minutter for High Sticking efter en Faceoffs. Esbjerg fik udbytte af sit powerplay, med en scoring af Philip Schultz, hvor der resterede fem minutter af anden periode.

Esbjerg fik mere fart på skøjterne i slutningen af perioden, og havde flere afslutninger mod John Muse, som leverede flere gode redninger.

En underholdende og målrig anden periode, hvor Rødovre skabte meget trafik i Esbjergs zone.

Rødovre holdt nullet i tredje periode.

Esbjerg lagde et tungt pres i Rødovres zone, fra starten af tredje periode, men havde problemer med, at lukke Mighty Bulls effektive defensiv op.

Rødovre kom efterhånden bedre med, hvor Johan Lundgren havde en god afslutning. Esbjergs Kale Kerbashian fik en badebillet for en spiring mod Magnus Povlsen, og fem minutters powerplay til Mighty Bulls, hvor der var spillet tolv minutter af tredje periode.

Rødovre kom ikke i nærheden af en scoring efter et skidt overtalsspil, hvor Esbjerg var nærmest en scoring.

I tiden 57:36 tager Esbjerg en Time Out, og erstatter McAdam med en markspiller. Esbjerg lagde et massivt pres i Rødovres zone, og jagtede en scoring.

Rødovre kom på 4-1 på Johan Lundgrens scoring i tomt mål. Målet blev annulleret, da Lundgren blev dømt offside.

En fortjent Rødovre sejr, skabt på baggrund af dejligt aggressivt forsvarsspil, intensitet og mange gode aktioner.

Mighty Bulls næste kampe:

Fredag den 19. november kl. 19:30 mod Rung sted Seier Capital i Bitcoin Arena

Lørdag den 20. november kl. 19:30 mod Rungsted Seier Capital i Rødovre Centrum Arena.