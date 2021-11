Mette Frederiksen på tyre-besøg

Som statsminister har man mange opgaver. En af dem de mere særprægede denne gang, var en bogsignering. Mens den daglige snak med den almene dansker, hører til en af de faste opgaver

Der var lørdag fornemt visit ved Rådhuspladsen, da hele Danmarks statsminister Mette-mor Frederiksen aflagde sine kommunalpolitiske kollega et besøg, hvor hun tog temperaturen på den lokale valgkamp, men også nød en dag uden for meget fokus på de landspolitiske udfordringer.

Af Michael Hansen

Valget nærmer sig med hastige skridt, og for de lokale partier betyder det som oftest, at de store kanoner skal rulles i stilling for at sikre stemmer. For Socialdemokratiet i Rødovre hedder den største af alle kanoner, landets statsminister, Mette Frederiksen. Det var i øvrigt første gang, at Mette Frederiksen efter hun blev statsminister, besøgte 2610.

Statsministerbesøget var helt op til deadline forsøgt at blive hemmeligholdt grundet sikkerhed, men mange havde trods alt lugtet lunten, om at der foregik et eller andet spændende ved tyren denne tidlige lørdagseftermiddagsstund.

For mange borgere tog opstilling ved Rødovre Parkvej, da kampagnebussen med statsministeren på forreste sæde rullede ind foran Rådhuspladsen.

Efter en kort hilsetur med tilhørende bogsignering, snak og masser af selfies med borgerne gik turen rundt på de interimistiske arealer, hvor pølsevogn, pony og politiske partifæller stod klar med åbne arme til at vise statsministeren rundt.

Der går børnenes statsminister

”Se børn, der går Mette Frederiksen. Det er hende, som bestemmer det hele her i Danmark,” sagde en far henvendt til sine to døtre.

”Jamen far, hun bestemmer da ikke over os. Det gør vi da selv,” lød modsvaret fra en af døtrene til sin far.

Der er jo en grad af sandhed i begge udsagn. For Mette Frederiksen bestemmer rigtigt nok mange ting for danskerne, men borgerne og byens borgmester har trods også meget at sige omkring deres eget liv, og derfor mener Mette Frederiksen, at folk skal udnytte deres demokratiske ret og gå og stemme til det kommende valg. Hun deler dog ikke Roger Buchs synspunkt, som i en tidligere udgave af Rødovre Lokal Nyt, udtalte, at hvis man kun måtte stemme til et valg, så skulle det være kommunalvalget.

”Jeg synes, at alle valg er vigtige at stemme til, men jeg tror, at Roger Buch mener med sit udsagn, at hverdagspolitik såsom daginstitutioner, velfærdstraditioner, skoler, idrætspolitik og meget andet er bestemt af kommunerne. Borgerne vil mærke de kommunale beslutninger mere i dagligdagen end Christiansborg-politikken,” forklarede Mette Frederiksen.

På spørgsmålet om de stigende smittetal ville endnu færre til at stemme på en i forvejen sløj valgdeltagelse til Kommunal- og Regionsvalget lød svaret,

”Jeg synes, at kommunerne generelt har lavet mange gode initiativer for at sikre, at valget kan afholdes så normalt og sikkert så muligt. Min opfordring til dem, som er udsatte eller er i tvivl om de vil tage ned og stemme på grund af smittetallene, er, at de skal benytte sig af at brevstemme for deres stemme, er lige så vigtig, uanset hvornår den er afgivet.”, afsluttede statsministeren.

Inden statsministeren vinkede af, nåede hun også lige at få lavet en video til partiets sociale medier, hvor hun sendte Britt Jensen sine varmeste anbefalinger og ønskede Rødovres Socialdemokrater en fortsat god valgkamp i højborgen, hvor de har siddet på magten i 88 år.