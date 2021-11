Mest indbrudsplagede kommune i politikredsen

Indbruddene på Vestegnen er raslet ned. Bare ikke i Rødovre, hvor stigningen er markant. Foto: Signelements

politi Som den eneste kommune i Københavns Vestegns politikreds oplevede Rødovre en stigning i antallet af indbrud i årets første tre kvartaler sammenlignet med samme periode sidste år. ”Vi har et særligt øje på Rødovre for tiden,” lyder det fra politiet.

Af Christian Valsted

Den lokale ordensmagt kunne tidligere på måneden præsentere flotte indbrudstal i politikredsen fra årets tre første kvartaler. Selvom hvert indbrud altid er et for meget, viser indbrudstallene, at der aldrig i Københavns Vestegns Politis historie har været så få boligindbrud.

Faktisk har 10 ud af politikredsens 11 kommuner oplevet et fald i antallet af indbrud, men hvis man tager Rødovre-brillerne på, er der ikke meget at glæde sig over.

Rødovre Kommune er nemlig den kommune, der skiller sig negativt ud.

Her er der indtil videre registeret 224 indbrud i 2021 mod 164 i samme periode sidste år. Det svarer til en stigning på 36.6 procent.

Én tyv kan være forklaringen

At Rødovre tegnede sig for 60 flere indbrud har et stykke tid haft indbrudsgruppens opmærksomhed.

”Vi har et særligt øje på Rødovre for tiden, men jeg er forsigtig optimistisk, efter vi fik fængslet en ung mand, som vi forbinder med en serie indbrud i området, og aktuelt ser vi faktisk færre anmeldelser i kommunen,” udtaler politikommissær Jeff Kongedam, der er leder af Københavns Vestegns Politis særlige indbrudsgruppe.

Positiv udvikling trods alt

Hvis man ser bort fra indbrudstallene i Rødovre, har den samlede kvartalsstatistik over indbrud i privat beboelse, i årets første tre kvartaler, aldrig været lavere.

I årets første ni måneder anmeldte 1.103 af politikredsens omkring 189.000 husstande et indbrud. Det er 25 procent mindre end samme periode sidste år, som endda lå på ret lavt niveau med 1.466 anmeldelser:

”Udviklingen er meget positiv, og det, som virkelig glæder mig, er, at 363 familier på Vestegnen undgik ubehagelige ubudne gæster i forhold til sidste år,” siger politidirektør Kim Christiansen, Københavns Vestegns Politi.

Politiets seneste opgørelse viser, at boligindbrud på Vestegnen har været støt nedadgående længe og især de sidste fem år.

Politikommissær Jeff Kongedam påpeger, at politikredsen stadig har mange indbrud i forhold til andre steder i landet, og at juleindbrudstiden står for døren.

Han opfordrer generelt alle til at holde et vågent øje efter personer, køretøjer eller hændelser, som afviger fra normalbilledet, og kontakte politiet hurtigt. Det er også en god idé at tilmelde sig Nabohjælp.