Martin og Mikkel debuterer i Kommunalbestyrelsen

Som traditionen efterhånden foreskriver, så kommer der altid nogle nye personer ind i Kommunalbestyrelsen. To af dem er SF's Martin Rosenkrantz og Venstres Mikkel Molin, som endda stillede op for allerførste gang. Billedet her siger vist det hele om, hvor overrasket Martin Rosenkrantz blev over at blive valgt ind. Foto: Brian Poulsen

Kommunalvalg To af de nye ansigter i det nysammensatte byråd er SF’s Martin Rosenkrantz og Venstres Mikkel Molin. De blev dog holdt på pinebænken over det meste af aftenen, da det først til allersidst viste sig, at begge kom ind.

Af Michael Hansen

Den nye kommunalbestyrelse er valgt, og for første gang kan Martin Rosenkrantz og Mikkel Molin træde ind og finde sig en plads i byrådssalen, når de første møder foregår i det nye år, men det stopper ikke her de nye ”giraffer”. For med den samlede konstituering partierne i mellem betyder det også, at de bliver kastet direkte ind i det politiske kommunalliv, da Mikkel Molin får en udvalgspost i Beskæftigelsesudvalget, mens Martin Rosenkrantz ligeledes får en udvalgspost i Kultur- og Fritidsudvalget.

SF med fremgang

Mens valgstemmerne stille og roligt tikkede ind, tegnede der sig et billede af, at SF nok ville få et ekstra mandat. Det ville betyde, at Martin Rosenkrantz fik opfyldt sin ambition om at komme ind ovenpå en valgkamp, som han selv synes har været ekstremt givende og lærerig for debutanten.

”Det har været en vild rejse for mig. Det har været svært, fordi jeg er ny, men jeg har haft mange gode debatter og lært meget undervejs. Det har været fedt at opleve støtten i partiet. Som Rødovremand vil man gerne gøre det bedre,” fortæller Martin Rosenkrantz.

Martin har en stor passion for Kultur- og Fritidsområdet, og den passion kan han så arbejde videre med i kommunalbestyrelsens Kultur- og Fritidsudvalg. Det var i øvrigt den udvalgspost, han havde set sig lun på, hvis SF blev en del af konstitueringen.

”Jeg har et stort hjerte for kultur og fritid, så det er lidt den udvalgspost, jeg drømmer om at få. Det er der, jeg har brugt en stor del af min valgkamp, hvor jeg har haft et stort fokus på blandt andet udbygning af idrætslivet og sundheden i Rødovre, så det ville ligge i god tråd med det,” forklarer han på valgnatten.

Godkendt i Venstre

Venstre har igennem valgkampen fravalgt at have valgplakater hængende, men de formåede at fastholde det mandat, som de også fik ved valget i 2017. Med andre ord fik det ikke den store betydning, at Venstre i Rødovre førte en anderledes valgkamp end andre steder. Alligevel kalder Mikkel Molin kun valgresultatet for okay, selvom han ellers nu kan kalde sig medlem af kommunalbestyrelsen med tilhørende udvalgspost for første gang nogensinde.

”Jeg får et mandat. Det var startmålet. Jeg er spritnyt i gamet, så der er ikke nogen, der stemmer på mig, fordi jeg har gjort det godt før. Hvis man kigger lidt på, hvad der er sket i de andre kommuner, så ser det ud til, at Venstre i Rødovre har klaret sig bedre. Så et okay resultat for os,” opsummerer Mikkel Molin.

Det bekræfter ham og partiet i, at beslutningen om ikke at hænge i lygtepælene var den rigtigt, da partiet har haft mange visninger og fået god feedback på de sociale medier i stedet.

”Vi er blevet set på Facebook af 125.000 mennesker og 7000 har set hele vores videoer. Det kan godt være, at vi ikke har brugt valgplakater, men vi har været synlige på andre måder, så mangel på valgplakater har ikke haft indflydelse på resultatet,” afslutter han.