Mange har ikke besluttet sig endnu

En afstemning på rnn.dk viser, at næsten hver femte vælger er i tvivl om, hvor krydset skal sættes på tirsdag. Foto: Arkiv

kv21 Med en lille uge op til valget, viser Rødovre Lokal Nyts optælling, at mange er i tvivl om, hvor krydset skal sættes den 16. november. Det er modsat tendenserne i de tidligere år.

Af Michael Hansen

Rødovre Lokal Nyt har både været i marken og spørge folk om, hvad de vil stemme til det kommende kommunalvalg, mens der på avisen egen hjemmeside ligeledes har kørt en afstemning om borgerne ved, hvad de vil stemme her under en uge, før vælgerne skal tage stilling.

Tvivlede kan afgøre mandatfordeling

Begge undersøgelser viser en interessant tendens, at omkring 30 procent endnu er uafklaret om, hvor krydset skal sættes henne. Om den høje procentsats skyldes de mange nye borgere, som er kommet til vides ikke, men holder avisens egen lille voxpop stik, er der med andre ord masser af mulighed for at kapre stemmer inden valgdagen på tirsdag.