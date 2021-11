Må corona-smittede stemme på valgdagen

Til tirsdagens kommunalvalg er der en del forholdsregler , som der skal tages højde for, når krydset sættes. Foto: Brian Poulsen

Coronavalg Rødovre Kommune har iværksat en del sikkerhedstiltag forud for valget på tirsdag. Det er gjort for at forebygge, at coronavirussen spreder sig blandt de stemmende borgere. Nogle af dem omhandler corona-smittede, der gerne vil stemme.

Af Michael Hansen

Det er sikkert ikke gået nogens næse forbi, at der er kommunalvalg den 16. november, og det samme gør sig tilfældet med, at mange er smittet med corona, men hvad gør man egentlig, hvis man er smittet med corona på valgdagen, og derfor ikke har mulighed for at brevstemme eller troppe op på valgstedet, men rigtigt gerne vil gøre brug af sin demokratiske ret til at stemme på valgdagen. Kan man så stemme?

Det korte svar er, ja, det kan man naturligvis, men der gælder særlige regler. På Rødovre Kommunes hjemmeside står, der er, at hvis man er smittet, skal man IKKE gå ind på valgstedet, men i stedet for ringe på et telefonnummer, der er ophængt på et skilt udenfor hver af de syv valgsteder i kommunen. Derefter vil der komme en valgtilforordnet ud med stemmesedlerne, hvorved man kan afgive sin stemme. Denne valghandling foregår enten i bilen eller vurderes individuelt fra tilfælde til tilfælde i forhold til, hvad der er mest hensigtsmæssigt.

Rødovre Kommune opfordrer i øvrigt folk, som har mulighed for at stemme hele dagen til at undgå de travle perioder på valgdagen, som er om morgenen eller sen eftermiddag og aften. Disse borgere kan med fordel stemme om formiddagen eller først på eftermiddagen. På den måde fordeles kommunens 31.921 stemmeberettigede ud over hele dagen.

Normalt plejer det at gå til valg at være en festlig familiebegivenhed, hvor børnene og de voksne følges ad. Børnene får måske et bolsje og går med forældrene ind og sætter krydset, hvor forældrene peger. Det er faktisk ikke tilladt at gøre sådan, men det har man mange steder set stort på, og det gør man stadigvæk i Rødovre Kommune, men de opfordrer børnefamilierne til at tænke sig ekstra om og overholde corona-reglerne.

Rødovre Kommune følger naturligvis anbefalingerne sundhedsmyndighederne, der har til formål at fungere forebyggende mod smitte ved kommunal- og regionsrådsvalget og sikre et trygt og sikkert valg for byens borgere.