Lige nu: Fintælling om sidste S-mandat

Det er stadig et helt åbent spørgsmål, hvem der får det niende og sidste socialdemokratiske mandat i Kommunalbestyrelsen. To stemmer adskiller Annette Rachlitz og Jesper Vibholt Clausson, og derfor skal en ekstra fintælling afgøre, hvem der bliver valgt ind. Foto: Brian Poulsen

kv21 Det er stadig et helt åbent spørgsmål, hvem der får det niende og sidste socialdemokratiske mandat i Kommunalbestyrelsen. To stemmer adskiller Anette Rachlitz og Jesper Clausson, og derfor skal en ekstra fintælling afgøre, hvem der bliver valgt ind.

Af Christian Valsted

Sølle to stemmer adskiller de to socialdemokratiske kandidater Anette Rachlitz og Jesper Clausson, der fik henholdsvis 188 og 186 personlige stemmer. Hvis valgresultatet holder får Annette Rachlitz det sidste socialdemokratiske mandat, men da magien er så lille, skal der en ekstra fintælling af de personlige stemmer til.

Optællingen er i gang i Viften, og resultatet af fintællingen forventes at lande klokken 15.

Vi følger op, når der er nyt i sagen…