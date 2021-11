Laveste valgdeltagelse i mere end 20 år

Valgstederne er lukkede, og stemmeprocenten viser en historisk lav valgdeltagelse. Foto: Brian Poulsen

kv21 Valgstederne er lukkede, og stemmeprocenten viser en historisk lav valgdeltagelse.

Af Christian Valsted

Fire ud af 10 stemmeberettigede borgere har valgt ikke at gøre brug deres demokratiske ret til at deltage i dagens valghandling ved kommunal- og regionsrådsvalget.

Dugfriske tal fra Rødovre Kommune viser, at stemmeprocenten landede på 59,8 procent, og det er hele fem procentpoint lavere end ved kommunalvalget i 2017, hvor stemmeprocenten endte på 64,9 procent.

I alt har 19.088 borgere afgivet en stemme, hvilket betyder at 12.827 borgere er såkaldte sofavælgere i år.

Den lave stemmeprocent ærgrer borgmester Britt Jensen (S).

”Det er trist og ærgerligt. Det er ikke godt nok. VI har en opgave for at få ændret det billede. Ingen tvivl om, at det er skuffende. Det er træls. Vi kan kun gisne om, hvorfor. Coronaen har nok noget at sige. De nye vælgere er måske blevet derhjemme,” fortæller borgmester Britt Jensen.

Konservative: Det er forbløffende

Det Konservative Folkepartis spidskandidat, Kim Drejer Nielsen, er også overrasket over valgdeltagelsen.

”Valgdeltagelsen er overraskende lav, og det er forbløffende at der er en forskel på mere en fem procentpoint. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg kan ikke forklare hvorfor. Vi har haft en lang række initiativer, og det er jo ikke fordi borgerne ikke ved at der er kommunalvalg,” fortæller Kim Drejer Nielsen.

Tal fra KMD viser, at valgdeltagelsen fra højere ved de foregående kommunalvalg i både 2001, 2005, 2009, 2013 og 2017.