Kristendemokraterne havde håbet på mere

Kristendemokraterne fik ikke nok stemmer til en plads i Kommunalbestyrelsen. Til valget var partiet i valgforbund med Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Venstre. ”Jeg er glad for, at vi var i valgforbund, så vores stemmer ikke var spildte, men kunne hjælpe andre partier ind,” siger Johnnie Gregersen. Foto: Brian Poulsen

kv21 De var opstillet for første gang lokalt, men opnåede ikke det ønskede resultat. Kristendemokraterne var langt fra et mandat til kommunalvalget.

Af Christian Valsted

”Det er lidt trist, men jeg er stadig glad for, at der var 190 vælgere, der satte deres lid til os,” fortalte Kristendemokraternes spidskandidat Johnnie Gregersen, da valgets realiteter havde bundfældet sig.

Den altid smilende kristendemokrat erkender blank, at han havde håbet på et bedre valgresultat.

”Vi havde håbet på at komme ind. Det er klart,” fortalte Johnnie Gregersen på valgaftenen i Viften.

”Jeg er sikker på, at vores politik ville have været et godt krydderi i den færdigret, som Kommunalbestyrelsen er, men nu er vi på banen, vores politik er ude og kan godt blive kommunikeret ud. Så selvom vi ikke bliver en del af Kommunalbestyrelsen, kan vi nok godt få nogle af vores idéer bragt i spil,” lyder det fra Johnnie Gregersen.