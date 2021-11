Kor vil udbrede glæden ved at synge sammen

"Vi er jo et kor, som hører til i Rødovre, og vi vil rigtig gerne være med til at udbrede glæden ved at synge sammen med andre rødovreborgere," fortæller Lone Meldgaard Hansen fra koret. Foto: Privat

synger julen ind På lørdag synger Kammerkoret Audite julen ind på Rødovre Bibliotek. Koret håber, at du vil synge med.

Af Christian Valsted