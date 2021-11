Konservativ glæde og tilfredshed efter konstituering

Kim Drejer Nielsens parti, De Konservative fik et fremragende valg. Nu er de også en del af den brede konstitueringsaftale, og det glæder partiet. I den nye aftale har de fået udvalgsposter i alle udvalg samt en formandspost. Den besætter Kim Drejer Nielsen selv,. Han bliver den nye formand for Beskæftigelsesudvalget. Foto: Brian Poulsen

Der er glæde hos De Konservative over at være med i den nye konstitueringsaftale ovenpå partiets kanonvalg, som var det bedste valg for partiet i 32 år i Rødovre. Partiet sidder med i alle udvalg og er blevet formand for Beskæftigelsesudvalget. De har længe ønsket sig, at alle partier kom med i en fælles aftale, og det er nu lykkedes.

Af Michael Hansen

Det var en stor overraskelse for mange udenfor rådhusets mure, at der natten til onsdag, blev indgået en fælles konstitueringsaftale mellem Socialdemokratiet, SF, Venstre, De Konservative og Enhedslisten, for det plejer partierne ikke at gøre i Rødovre, men plejer har været død, siden Britt Jensen overtog borgmesterkæden, hvor de brede forlig har været en del af hverdagen. Det konstruktive samarbejdsklima har smittet af, for benarbejdet og snakken har længe været i gang på rådhuset om en bred og fælles aftale, med det in mente kom det heller ikke bag på De Konservatives Kim Drejer Nielsen, at hans parti blev en del af den aftale, som alle partierne med Britt Jensen i front præsenterede lidt i 03 på valgnatten.

”Fra De Konservatives side har vi hele tiden ønsket en bred aftale, hvor alle var med. Jeg er ikke overrasket over, at det lykkedes, for historien er den, at jeg allerede før sommerferien kontaktede Britt og sagde, at vi skulle tale sammen om at lave en bred aftale, uanset hvad valgresultatet blev. Det lyttede hun til og tog til efterretning, men jeg vidste jo reelt set ikke, om Britt havde de samme tanker, som jeg, for der skal lægges et puslespil, hvor alle skal tilgodeses, men det havde hun, og det glæder mig, ”lyder det fra Kim Drejer Nielsen.

Længe haft lyst til indflydelse

Det har længe set fornuftigt ud for de Konservative, og efter sommerens indledende snak med Britt Jensen, som Kim Drejer Nielsen følte forløb konstruktivt, gav han kandidaterne lektier for. Lektier, som måske ville få stor betydning for dem i de kommende fire år.

”Jeg havde lidt forbedret vores top syv kandidater på, at de skulle melde ind til mig, hvilke udvalgsposter de godt kunne tænke sig, fordi jeg havde et håb om en bred konstituering. Jeg vidste ikke, om det overhovedet blev aktuelt, men det virkede til, at der var en velvillighed. Det viste sig også at holde stik,” uddyber han.

Lige siden Kim Drejer Nielsen for første gang blev valgt ind for tolv år siden, har han haft en drøm, om at få alle med i en fælles aftale. Det betød ligeledes, at et af de Konservative krav, var, at Venstre kom med.

”Vores kongstanke har hele tiden været, at alle partier i Kommunalbestyrelsen skulle lave en aftale, hvor alle var med. Derfor var det også vigtigt for os, at V kom med, så alle kan blive hørt. De bedste løsninger er dem, som laves bredt, så igen er vi meget tilfredse med, at der er en åben tilgang til kommunalpolitikken i Rødovre, hvor man samarbejder bredt om tingene.”

Tilfredshed og forpligtelse

Valgets helt store vinder blev De Konservative, som gik frem med to mandater på valgaftenen.

De er meget tilfredse over, at konstitueringen endte, som den gjorde.

”Det vigtigste for os var at få en formandsudvalgspost, hvor vi kan præge dagligdagen og løbende følge med i udviklingen af et område, som vi vægter meget højt, og det har vi fået. Vi er repræsenteret med pladser i alle udvalgene. Så vi er meget tilfredse med udfaldet af konstitueringen, fortæller Kim Drejer Nielsen, som meddeler, at han bliver formand for Beskæftigelsesudvalget og medlem af Økonomiudvalget.

Meningsmålingerne nationalt har længe set gode ud for De Konservative, og på valgaftenen kunne en glad Kim Drejer Nielsen fortælle, at De Konservative i deres stille sind havde haft en intern målsætning, der hed 20 procent af stemmerne, men at de ikke turde melde den ud offentligt. Men det var sådan det endte. Partiet fik 19,9 procent af stemmerne og fik fem mandater. Valgresultatet var det bedste, siden 1989, hvor de ligeledes modtog fem mandater. Derfor har det også haft stor vigtighed fra konservativ side, at vælgernes mandat skal bruges de næste fire år.

”Jeg havde selvfølgelig en forhåbning om, at vi ville få et fremragende valg. Jeg er vældig glad for, at det er lykkedes. Nu har vi en forpligtelse overfor vores vælgere om at bruge og søge indflydelse med de mandater, vi har fået ovenpå det flotte valg. Jeg garanterer, at vi holder fast i vores holdninger, men vi vil også lytte og søge det brede samarbejde. Det er spændende opgave, som vi ser meget frem til at komme i gang med,” afslutter Kim Drejer Nielsen.