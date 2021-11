Kommunen og frivillige samarbejder om mental sundhed

Vejen Til Hverdagslivet er et forskningsprojekt, der finder sted i København, Fredericia, Helsingør, Gladsaxe og Rødovre og vil løbe frem til juni 2022. Projektet finansieres af Velux-fonden sammen med de deltagende kommuner. På billedet ses Kirstin Helena Hansen, der er med til at gennemføre forskningsprojektet lokalt. Foto: Privat

frivillig hjælp Psykisk sårbarhed er efterhånden en del af manges hverdag, og nu er lokale frivillige og Rødovre Kommune gået sammen om at forske i nye løsninger.

Af Christian Klarskov Bauch

Mentalt helbred er blevet et større fokusområde de senere år, og nu vil Rødovre Kommune forsøge at blive endnu bedre til at hjælpe borgere ved at være en del af forskningsprojektet Vejen Til Hverdagslivet.

Derfor deltager Rødovre Kommune i et landsdækkende forskningsprojekt, der er iværksat af Peer-Partnerskabet, som er stiftet af SIND og Det Sociale Netværk.

Undersøgelser viser at hver tredje dansker kommer i kontakt med psykiatrien og at psykisk sårbarhed er et stigende samfundsproblem, og derfor er Peer-Partnerskabet gået sammen med en række kommuner i forskningsprojektet Vejen Til Hverdagslivet, hvor man skal finde ud af, hvordan man bedst kan hjælpe folk, der oplever at hverdagen kan være svær.

Rødovre Kommune er en af kommunerne, der er en del af projektet, og formand for Social- og Sundhedsudvalget, Annie Arnoldsen Petersen (S) forklarer, hvorfor forskningen er vigtig for at kunne hjælpe borgere, der oplever psykiske udfordringer i hverdagen:

”Forskningen er vigtig, da vi har brug for at sætte fokus på forebyggelse, så færre ender i isolation og ikke får den hjælp, de har brug for. Vi har behov for at skabe nye muligheder for at man kan blive en del af et fællesskab, hvor man som psykisk sårbar også kan være noget for andre mennesker,” fortæller Annie Arnoldsen Petersen.

Drives af frivillige

Forskningen tager udgangspunkt i et ti ugers peer-gruppeforløb med navnet ’Vejen Til Hverdagslivet’, hvor psykisk sårbare og folk, der slås med deres mentale sundhed, kan møde ligesindede og få konkrete værktøjer til at stå stærkere i hverdagen, og genfinde troen og håbet på fremtiden. Gruppeforløbet ledes af frivillige, der selv har erfaring med psykisk sårbarhed. Denne form for støtte, der bygger på fælles livserfaringer, kaldes peer-støtte. Peer-støtte har et unikt potentiale, forklarer forskningsoverlæge i Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København, Lene Falgaard Eplov

”Der er brug for den forskning, vi laver – også internationalt. I hele verden ser vi en markant forværring i befolkningernes mentale sundhed. Sammen med kommunerne og Peer-Partnerskabet måler vi på effekten af en metode, hvor man som psykisk sårbar ikke bare er modtager af hjælp, men selv bidrager i et konstruktivt fællesskab, baseret på livserfaringer. Meget tyder på, at det har et særligt potentiale,” forklarer Lene Falgaard Eplov.

Plads til ens styrker

Mange med psykisk sårbarhed oplever ikke at blive forstået, når de fortæller om deres sårbarhed, og ender derfor med at føle sig alene og isoleret med deres udfordringer. Her kan man blive overladt til sig selv, imens man får det stadigt dårligere. Det kender Kirstin Helena Hansen, som er frivillig gruppeleder, alt til.

”Jeg har ofte savnet hjælp til at hjælpe mig selv videre, men hvor folk ikke forstod, hvordan jeg havde det, eller gav mig ’gode råd’, som ikke passede til hvad jeg havde brug for. Omvendt har det altid hjulpet, de gange hvor jeg blev mødt af mennesker, som har set og rummet mig. Det er dét jeg gerne selv vil være som frivillig peer. I gruppen kan vi lære af hinanden, og jeg kommer til at udvikle mig lige så meget som alle andre. Vores baggrund og tidligere udfordringer er ikke det vigtige, men derimod at vi alle har lyst til at tage nye skridt i hverdagen, som kan være svære at tage alene.” siger Kirstin Helena Hansen, der er med til at gennemføre forskningsprojektet i Rødovre.