Kom en tur med i maskinrummet bag skabelsen af Pandora

Dette er historien om Pandora, Rødovres største væksteventyr, fortalt af en af skaberne Kenneth Ramstrup, som var med fra den spæde start i Populair Smykker til den vilde vækst og milliardomsætning, som også gjorde, at virksomheden groede sig for stor til Rødovre og blev et verdensomspændende brand.

Af Michael Hansen

Mange er sikkert godt klar over, at Pandora i mange år har lokaler på Egegårdsvej, men det er de færreste, som er klar over, at Pandora-konceptet bliver født i Rødovre i 1999, som udspringer af det hedengangne Populair Smykker og hurtigt går det stærkt for virksomheden, som tager markedet med storm og lynhurtigt omsætter for millioner og millioner. Den overvældende interesse kommer også meget bag på makkerparret Per Enevoldsen og Kenneth Ramstrup.

”Zero. Vi havde ikke den fjerneste idé om, at vi havde skabt en gigantisk succes. Det vi arbejdede på, var at komme med en kollektion, som man altid gør to gange om året. Vi havde med denne kollektion ramt en guldåre, hvem skulle have troet det. Vi havde ingen anelse. Det gik fra 0 til 100 på ingen tid,” forklarer Kenneth Ramstrup.

En anden væsentlig årsag til, at det går som det går, skyldes at Kenneth, Per og de andre autodidakte pionerer kun havde fokus på at løse opgaven bedst muligt.

”Vi havde ikke bestyrelsesmøder, men fokus på at løse opgaven. Det er blandt andet. en af de årsager til at det gik så godt, som det gjorde. Jeg vil våge den påstand, at hvis vi på et tidligt tidspunkt havde fået en økonom ind. Så ville vedkommende havde sagt nej, hov, stop. Det må I ikke gøre. Hvor vi bare selv tænkte når ja, så prøver vi det,” uddyber han.

Sådan blev Pandora skabt

Men for at finde grundstenene bag Pandora skruer vi tiden tilbage til 1993. Her sker der nemlig noget, som senere ændrer smykkeverdenen og Kenneth Ramstrups liv. Han bliver ansat i hans gode kammerat Per Enevoldsens smykkegrossist firmaet Populair Smykker på Damhus Boulevard. I de første mange år kører Kenneth som sælger rundt på Sjælland og kæmper for de gode hyldemeter hos guldsmedene. I 1998 oplever han på egen krop, at armbåndet Nomination nærmest rydder alle hylderne hos guldsmedene.

”Nomination var gigantisk succes. Der kom mange unge piger ind i forretningerne og sagde, at de skulle have noget af det der nomination. Så det diskuterede Per og jeg meget, om hvordan fanden vi kunne konkurrere med det.”

Gennembruddet kommer, da Kenneth besøger en kunde, som sælger vanvittig mange af Populair Smykkers vedhængskugler til halskæder og spørger hende om, hvordan det kan være. Hendes svar ender med at ændre livet for alle de implicerede i Populair Smykker. Svaret er, at hun også sælger kuglerne til armbånd. Det bliver grundidéen til Pandora-kollektionen som lanceres i starten af 2000, og indeholder armbånd med dertilhørende vedhæng. Derfra er resten historie, som man siger.

Erobrere verden med storm

Den allerførste faktura, hvor Pandora-brandet indgår, sælger Kenneth Ramstrup til en forretning på Strandvejen – pris 5000 kr. Kort efter laver han et genslag på 30.000-35.000 samme sted, og interessen for Pandora-smykket eksploderer både i Danmark og i udlandet, hvor Tyskland, Belgien, Holland, Spanien med flere hurtigt følger trop.

Den korte historie er, at da Kenneth har solgt den første Pandora-æske omsætter Populær Smykker for 6,5 millioner kroner. På det tidspunkt var de kun fem til syv ansatte, men det ændrer sig lynhurtigt.

Den overvældende interesse betyder faktisk, at Pandora i 10-11 år kører med en produktionsbegrænsning på 85 procent. Produktionen kan simpelthen ikke følge med, hvilket normalt er noget af det værste en virksomhed kan opleve. Efterspørgslen er slet og ret større end udbuddet, men helt ekstraordinært accepterer kunderne en vis ventetid på produktet, fordi det er så populært. Efterspørgslen gør også, at Damhus Boulevard bliver udskiftet med Egegårdsvej og senere hen Glostrup og nu Havreholmen i København. Men historien om, at Pandora bliver skabt i Rødovre, kan ingen tage fra Kenneth.

”Vi var ærgerlige over, at vi ikke kunne blive i Rødovre, for det ønskede vi virkelig. Vi voksede os simpelthen for store til Rødovre, så det var hamrende ærgerligt, at vi mister vores lokale tilknytning til byen, hvor det hele startede, og det ærgrer mig stadigvæk den dag i dag, at vi ikke kunne finde en løsning med kommunen om større lokaler og mere plads.”

Navneskift og milliardforretning

Den voldsomme hurtige vækst kan også mærkes internt, hvor Populair Smykker må sande, at et navneskifte til Pandora er vejen at gå. Simpelthen fordi folk specifikt ringer og spørger til Pandora. Det skifte effektueres allerede i 2002.

Men succesen fortsætter, og virksomheden buldrer derudaf. Selv ikke en global finanskrise kan stoppe millionerne for at udvikle sig til milliarder for smykkefirmaet, som siden er blevet mere end et firma, der sælger armbånd i forskellige længder med et hav af forskellige Pandora-vedhæng. Pandora er i øvrigt i dag ikke bare et armbånd, Pandora er et univers af smykker.

”Det bliver større og større, og det er snuden i sporet og arbejde derudaf. Inden vi fik set os om, havde vi omsat for 300 millioner. Året efter 550 millioner. Så omsatte vi en milliard og derefter halvanden. Den der finanskrise, den oplevede vi slet ikke. Finanskrise mig et vist sted. Vi solgte millioner og atter af enheder i den periode,” erindrer Kenneth Ramstrup.

Fuld fart på

Den vilde vækst, de mange penge og det stigende arbejdspres, hvor Kenneth og de andre i teamet bare har knoklet igennem uden en stopknap, betyder indledningsvis ikke det store. Men da virksomheden fortsætter sin himmelflugt og sine sindssyge omsætningstal, rammer virkeligheden pionererne.

”Lige pludselig står man der som salg- og marketingchef med ansvaret for en omsætning på 1,8 milliard. Puha – Jeg havde aldrig søgt den stilling, hvis den var blevet slået op. Det blev for stort og for belastende. Man skal huske på, at jeg er 46-47 år, da eventyret starter. Vi kommer til den erkendelse, at der er behov for at få professionelle kræfter ind, og det viser sig også at være den rigtige beslutning” forklarer han.

Den beslutning betyder også, at Kenneth Ramstrup kommer til den konklusion, at det nok er på tide at finde ud af, om det nye Pandora er noget, han skal være en del af. Han vælger derfor i 2010 at trække sig og lade andre føre virksomheden gennem børsnoteringen i 2011 og videre derfra.

I dag er Pandora et milliardforetagende med 22.000 ansatte, men Kenneth Ramstrup har i dag ikke noget at gøre med det firma og hjertebarn, han udviklede sammen med team af ægte pionere – det ærgrer ham lidt.

”Det er lidt mærkeligt, at firmaet ikke holder fast i rødderne, og bruger mig eller nogle af de andre i forhold til marketing. Vi var pionere og gjorde det med en entusiasme for produktet, det var vel også derfor, at vi kunne holde ud at arbejde så meget, men selvfølgelig også fordi det gik godt,” afslutter han.

Selvom Kenneth Ramstrup egentlig ikke behøver at arbejde, har han i dag sin egen virksomhed, som hedder KR-Kurs. Selskabet opkøber aktier og obligationer eller investerer i opstartsvirksomheder. Lidt a la Løvens Hule, hvis man kender det program.

