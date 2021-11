Kirkekor fejrede 50-års jubilæum

Fællesskab og ønsket om at synge klassisk kirkemusik på højt niveau er det, der knytter korsangerne sammen og gør at koret er kommet godt igennem en lang corona-nedlukning og er i fin form til at fejre sit 50-års jubilæum. Foto: Presse

jubilæum I lørdags markerede Hendriksholm Kirke, at det i dette efterår er 50 år siden, at organist Jakob Valentin samlede nogle talentfulde og sangglade piger i Hendriksholm Kirke, og dermed dannede grundstammen til det der i dag kendes som det veletablerede kammerkor Hendriksholm Kirkes Kor.

Af Christian Valsted