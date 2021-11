Johnny Cash bliver genoplivet i Viften

Clive John fra Johnny Cash Road Show er blevet nomineret til årets countrysanger i England og har derfor det optimale fundament for at fremføre countrylegendens sange. Koncerten er fredag den 5. november, og der er stadig billetter tilbage. Foto: Presse

koncert Den står på legendarisk country, når Viften den 5. november åbner dørene for Johnny Cash Road Show, der hylder The Man In Black på allerflotteste måde.

Af Christian Klarskov Bauch

Johnny Cash Road Show består af englænderne Clive John og Amanda Stone, der udfylder rollerne som Johnny og June Cash til perfektion, når de leverer de legendariske numre.

Johnny Cashs ældste datter, Rosanne, har tidligere udtalt, at hun er imponeret over, hvor flot Clive John leverer hendes fars sange autentisk, og det vil derfor blive en oplevelse som at høre The Man In Black blive vækket til live, hvis man besøger Viften på fredag.

Johnny Cash Road Show spiller numre frahele Cashs bibliotek, og det inkluderer selvfølgelig de store hits som Man In Black og Ring Of Fire, som John og Stone vil præsentere for de Cash-glade publikummer, der gæster Viften.